科学家或发现首个黑洞吞噬中子星的证据

北京时间6月12日消息，据国外媒体报道，全球最大的引力波探测器也许刚刚发现了首个黑洞吞噬中子星的证据。

当中子星或黑洞等大型天体相撞时，便会释放出时空涟漪引力波。物理学家利用美国激光干涉引力波天文台（LIGO）和意大利VIRGO探测器探测到的，正是这样的“时空褶皱”。对此，该团队至少持86%的信心。

由于此次事件发生在12亿光年之外，科学家们探测到的信号非常微弱。“所以我们不可能百分之百地确定。”加州理工学院物理学教授、LIGO科学联合会成员阿兰·韦恩斯坦（Alan Weinstein）表示，此次探测到的信号的确有14%的可能性是由仪器误差导致的。

但韦恩斯坦指出，如果研究人员没有弄错，此次探测到的中子星与黑洞相撞事件将帮助科学家进一步了解重元素是如何从太空来到地球、我们的钻戒、乃至我们的身体之中的。

这样的中子星相撞事件能够释放出巨量重核物质，如金、铂等，同时放出光波和引力波等电磁波。

韦恩斯坦表示，如果离得够近，这种级别的相撞事件便会为我们上演一场“盛大的灯光秀”。黑洞比中子星要大，但还没大到能将中子星囫囵吞下的程度。相反，黑洞会逐渐将中子星撕碎，从离自己最近的一边开始，将其逐渐吞没。

但我们与该黑洞之间相隔12亿光年之遥，这场灯光秀在我们看来，不过是背景信号中一个微小、模糊、不断抖动的小点。

为辨别出此次碰撞所涉及的天体，研究人员测量了两个天体围绕彼此旋转时、引力波频率增加的速度。天体质量越大，释放出的引力波振幅也越大，携带的能量也越多，使两个天体围绕彼此旋转的速度不断加快。这就意味着，天体质量越大，引力波频率增加的速度便越快。

就此次观测结果而言，引力波频率增加的速度比两颗中子星相撞的情况要快，但又比两个黑洞相撞的情况要慢。

就在做出此次发现的前一天，研究人员刚刚探测到了两颗中子星相撞。据研究人员发布的声明称，LIGO已经发现了另一起中子星相撞事件、以及13起黑洞之间的相撞事件。韦恩斯坦表示，这种大规模的相撞事件相当罕见，在银河系中可能每隔10万年才会发生一次。但如果向宇宙更深处看去，我们就会看到更多星系，也有机会探测到更多相撞事件。

该研究团队正在寻找同一起事件的光学或射电波信号记录，看看能否证实自己的探测结果。此外韦恩斯坦表示，研究人员还在清理探测数据，尽力去除一些背景噪音。