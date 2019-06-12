美国反垄断高官：分拆谷歌、Facebook有史可鉴

北京时间6月12日早间消息，美国司法部反垄断主管、首席检察官助理马肯·德尔拉希姆（Makan Delrahim）在以色列参加会议谈到了反垄断问题，德尔拉希姆表示，几十年前美国反垄断部门曾对标准石油、AT&T发起反垄断调查，今天调查科技巨头（比如谷歌和Facebook）的反垄断行为时之前的经验可以带来帮助，为新调查奠定基础。

美国反垄断法由司法部、FTC守护，四家公司有可能成为调查对象，不过司法部与FTC并没有协同作战，而是各自行动；司法部调查谷歌、苹果，FTC调查亚马逊、Facebook。

德尔拉希姆讲话中表示，过去反垄断部门曾与大型企业对决法庭并获得胜利。他提到了一些重大的反垄断胜利，比如上个世纪初分拆标准石油，1982年AT&T同意分拆。

在德尔拉希姆看来，当年标准石油也拥有先进技术，成长于技术突飞猛进的年代，和今天的科技巨头相似。标准石油全盛时期，消费者实际上享受更低的价格，德尔拉希姆认为现代调查者要好好关注这点。

至于AT&T，德尔拉希姆认为它的电话网络是“网络效应”的一个早期案例，不过AT&T拒绝让独立企业连接到自己的长途线路，伤害了这些公司。和今天的数字巨头一样，AT&T也用同样的口吻辩护说它提供的价格更低，产品和服务质量更好，而且还带来众多创新。

德尔拉希姆还谈到了微软反垄断诉讼。1998年反垄断机构起诉微软，指控微软利用反竞技手段排挤竞争对手，比如网络浏览器Netscape。德尔拉希姆认为微软反垄断诉讼改变了数字经济。他说：“在微软反垄断诉讼中政府大获全胜，可能正是这一胜利为谷歌、雅虎、苹果扫清了障碍，它们凭借桌面和移动产品获得成功。”

调查企业是否违反反垄断法时，美国司法部会重点关注几个方面，比如抬高价格、降低品质、损害隐私、共谋。另外德尔拉希姆还说，企业是否签署了旨在伤害竞争对手的独家协议，这也是调查的重点。

一些大型企业通过合并扩张规模，德尔拉希姆认为对于扩张有必要加以阻止。德尔拉希姆解释称：“在某些情况下收购初生竞争对手能刺激竞争，但在某些情况下又会伤害竞争。如果收购的目的和效果不好，打压潜在竞争对手，保护垄断企业，或者伤害了竞争，我会指出来的。”