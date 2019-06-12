CESA2019：日产展出自动驾驶黑科技，脑控车技术

在CESA2019上，日产展台只花了2辆半的展出阵容，就做到高手过招，化繁为简；每一辆车都与自动驾驶相关，而实际上又是让旅途变得更丰富有趣的黑科技。

开车，脑电波就够了。先说展台上那半辆车。具体的来说就是由3个屏幕、方向盘以及类似X教授的头盔组成的演示DEMO。“X教授”表面上是用来读脑电宝，事实上，它真的是用来读脑电波。

日产这项名为脑控车（Brain to Vehicle，简称B2V）技术在CES2018有所展示，具体而言，就是能将驾驶者大脑发出的信号与车辆之间发生联动。这个联动，可不是通过脑电波遥控开车那么简单，它更像是车辆具备AI人工智能之后，大脑与车辆之间进行的“灵魂交谈”。

脑控车目的很明确，就是让车辆能够更理解你。它根据大脑皮层的细微变化，通过人工智能预判出驾驶者即将做出的行为，与驾驶者做到真正的人车合一。

当车辆与驾驶者有了更深层次的关系，接下来的玩法就多了。在自动驾驶状态下，车辆可以迅速获知驾驶者心情，优化行驶路线，亦或者提供更多的娱乐信息交互选项。

另外一种玩法更玄乎。对于普通人而言，大脑反应、做出指令再到控制手臂手动操控方向盘，大约需要0.4秒左右的时间，很容易影响到手动驾驶时的体验。但脑控车技术通过大脑活动，提前预判驾驶者意图。在手臂操控方向盘的时候，车辆早已做出调整，变相加快驾驶者的反应。

换而言之，就算是在电动车型上，也有机会开出像GT-R的灵敏和速度。目前脑控车技术研发时间已经持续数年，会在自动驾驶技术量产后再考虑逐渐与之匹配，在人工智能与脑电波预读取加持下，手动驾驶的乐趣可能是现在无法比拟的。

屏幕？不存在的。给车辆大屏，还不如让屏幕无处不在。日产无形可视化（Invisible-to-Visible，简称I2V）系统通过混合现实眼镜，配合日渐普及的外部传感器，让驾驶者视线不离开路面，看到行驶信息，甚至显示周边建筑物后方或转弯处的情况。

这套技术能做到外部传感器信息与车载信息相结合，甚至建立一个虚拟人物在副驾座指点你正确开车，并辅助提示车辆周边环境以及未来发生状况。

I2V系统本身就包含了日产诸多新科技，包括能够提供车辆周围环境信息的ProPILOT智控导航技术、实时收集交通信息的“全向感知技术（Omni-Sensing）”以及能够实时分析道路环境数据的“无缝自动出行（Seamless Autonomous Mobility，SAM）”技术。

另外，日产汽车已经与日本移动运营商NTT DOCOMO展开合作，在5G环境下完成了“无形可视化（Invisible-to-Visible, I2V）”技术的道路测试。

如果你觉得脑电波开车还有点远，混合现实显示技术可能会比想象中更快投入量产。

概念新车IMs，新技术需要一辆新概念车来承载。现场展示的日产IMs概念车展示了未来纯电动车型的新可能。

IMs采用纯电动全轮驱动，官方定义为高架运动型轿车细分领域，它将率先搭载钱吗提到的I2V无形可视化技术，并且在外形设计、平台和动力总成上，都充分体现了日产智行的理念。也就是将日产智能驾驶、智能动力、智能互联三个领域相互融合，最后构建出纯电动车的新可能。

重点是，日产智行可没有光说不练，日产已经开始将其中诸多技术融入到Formula E中，出征全球12场ABB FIA Formula E锦标赛。这场日渐与F1看齐的顶级赛事，已经成为实践理念的最好场所。比起一味强调中控屏幕作用，日产已经把想法延伸到了自动驾驶实现之后的体验，毕竟只依靠触控屏，是无法获得更多驾驶乐趣的。