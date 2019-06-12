大众问问发布车内全栈式智能网联解决方案，首款车型即将面世

大众问问在CES Asia上发布车内全栈式智能网联解决方案，大众问问这个品牌是大众中国和出门问问合资成立的车载人工智能公司，为汽车提供智能移动出行解决方案。目前大众问问已经与一汽大众、上汽大众和奥迪中国达成合作，首款量产车将于2019-2020年上市。

根据大众问问介绍，随着5G时代的到来，目前车联网正在向智能化、个性化、情感化的趋势发展，作为技术提供商需要更懂车、更懂车的企业以及用户。大众问问作为一个车企和智能企业合作的公司，显然将汽车用户的使用习惯与智能助手深度结合这件事，可以做的更好一些。

该解决方案以车载智能语音助手融合多模交互方式为交互入口。面对车载智能语音差异化程度不高、用户体验瓶颈明显的痛点，大众问问认为，车载语音体验的提升需要对全链条技术具有把控能力。以此为方向，大众问问构建了自主的全栈式语音技术，从前端到后端，从链条起点的麦克风阵列信号处理算法和硬件模组到最终的自然语言生成等，实现全链条的主导和把控。并且，适应车厂个性化和定制化的需要，链路上每个环节都可以实现开放兼容，满足不同技术方案的需求。

据现场大众问问产品责任人的介绍，依托两年多的研发，智能推荐引擎可以基于多维度用户数据进行大数据分析，描绘用户画像，分析用户使用习惯，并结合大众问问连接的海量内容及服务，为用户出行中的多种车载场景，提供个性化的智能推荐。目前该智能推荐引擎可提供的服务推荐涵盖从驾驶安全提醒到媒体娱乐、出行服务、生活服务等多个场景。此外，基于云端AI助手，大众问问还搭建了完整的智能设备多端联动生态系统，使内容、服务在多终端无缝连接，根据不同应用场景，多端联动。