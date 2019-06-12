特斯拉股东大会：马斯克要在每个大陆建超级工厂

6月12日消息，据Teslarati报道，在特斯拉2019年年度股东大会召开之际，正值这家电动汽车制造商处于关键性的历史时刻。对于特斯拉的投资者来说，过去的一年就像坐过山车一样，特斯拉股价最高升至每股387.46美元，最低跌至每股176.99美元。特斯拉首款大众型电动汽车Model 3就处于这些剧烈波动的中心。

对于特斯拉的投资者来说，过去一个月是个充满挑战的时期。在特斯拉公布第一季度交付和生产数据低于预期之后，该公司遭遇了“完美风暴”，多位分析师对其做出负面预测。然而最近几周，有迹象显示，特斯拉（尤其是Model 3）可能会在今年第二季度给人带来惊喜，许多担忧在很大程度上已经烟消云散。

在年度股东大会上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)回答了许多投资者提出的问题，包括Model 3的产量、电动汽车需求以及未来的特斯拉皮卡等项目。

马斯克上台后，首先感谢特斯拉团队的努力工作。他说，虽然过去的一年充满了挑战，但也有很多关于特斯拉的好消息，比如“Model 3在美国的销量超过了所有竞争对手。”马斯克还称：“电动汽车已经是美国收入最高的汽车类别，这非常了不起！”

马斯克吹捧特斯拉在效率方面的领先地位，他指出：“我不想挑奥迪E-tron的毛病，但是E-tron还有相当大的改进空间。自从2012年推出首款Model S以来，还没有任何品牌的电动汽车续航里程能与其相提并论。” 马斯克指出，特斯拉不存在“需求问题”。

马斯克也强调了电动汽车在维护成本方面更便宜的事实，并称“现在买化石燃料汽车简直是疯了”。马斯克谈到了降低拥有特斯拉汽车成本的所有因素，称汽油驱动的车辆完全不是竞争对手。

马斯克重申了他对特斯拉全自动驾驶技术的看法。他说：“很明显，我们正在走向电气化。显然，我们正在走向自主化。”他强调，特斯拉的汽车比汽油汽车更受欢迎，购买特斯拉以外的任何汽车就像“骑着马用翻盖手机”。

马斯克称，特斯拉正为超级工厂提供资金，使其生产的电池比世界上其他厂商的总和还要多。他戏言称，3号超级工厂需要空中交通管制，因为所有的无人机都会飞过来拍照。他希望最终在每个大陆上都建立起超级工厂。

马斯克称太阳能屋顶已经更新到了第三代，他预计第三代太阳能屋顶成本将与瓦屋顶加上电费相当，更便宜的屋顶意味着更好的经济效益。

马斯克还讨论了超级充电站Supercharger V3网络的扩展，他说：“超级充电站和服务中心是销售的关键。当你买车时，你买的是自由，旅行的自由。”

马斯克提及特斯拉的Cyberpunk皮卡车。他指出，这可能是他迄今为止见过的最酷的交通工具。似乎可以肯定的是，特斯拉皮卡车看起来绝不会与传统皮卡相似。

马斯克在提及电池业务时开玩笑说：“我们可能会进入采矿行业，电池产量是特斯拉目前面临的最大挑战。电池和全自动驾驶。这是最重要的两件事。”

关于“增强召唤”（Enhanced Summon）功能，马斯克承认“我经常对时间框架过于乐观”。此前，马斯克已经有几次预测这个功能“很快”就会到来，但最终“事实证明，停车场的环境非常复杂。”

马斯克暗示，在完成一笔“小规模收购”后，特斯拉保险业务即将推出。另外，还需要为该服务重新编写软件。

关于特斯拉电动汽车使用的“星链”（Starlink）技术，马斯克表示，该公司将需要为这些汽车设计更新的天线，因为Starlink并不适用于人口高密度地区。相反，它旨在为全球服务水平低下的地区提供连接服务。马斯克透露，Starlink天线的大小将和披萨差不多。

马斯克同意，在特斯拉网络/机器人出租车发布之前提供移动拼车服务，他说：“这可能是有意义的，我们可能会做些类似的事情，有人监督的机器人出租车是一种尝试。”

股东们对中国电动汽车增长存在疑问，3号超级工厂每年50万辆的产量似乎有点儿低？当被问及为何设定这样的产能目标时，马斯克表示，从长期来看，3号超级工厂的产能会更高。而且，这更像是个中期目标，特斯拉可能会在中国其他地区建设更多工厂。

关于特斯拉车辆起火问题，马斯克指出特斯拉发生事故的情况非常罕见，特别是与汽油动力汽车相比。他开玩笑说：“你想要汽油手机还是电池手机?”他还指出，有关特斯拉火灾的虚假信息宣传活动太过荒谬！

股东质疑特斯拉处理围绕公司虚假信息的方式，马斯克对此指出，这些误解令人苦恼，但即使特斯拉向主流媒体做出解释，这些误解也会被淹没在文海中。马斯克承认，当涉及到改变对公司的负面描述时，他有点不知所措，但他对特斯拉超高的安全评级赞不绝口。

马斯克也认识到其他公司转向可再生能源支持的交通模式，比如保时捷等汽车制造商有关。保时捷放弃了柴油，转向电动汽车。马斯克回忆起公司早期的日子，并警告称，这些尝试最终可能会失败。

最后有股东问道，特斯拉会生产水上汽车吗？马斯克回答说：“你提的问题非常有趣。”他以自己设计的一款潜艇为例说道：“我认为这个市场会很小。”