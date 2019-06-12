高通拟延期执行反垄断裁决：遭LG电子和美国FTC反对

北京时间6月12日上午消息，据路透社报道，高通希望通过上诉将美国针对其制定的反垄断裁决延期执行，但LG电子却在周二对此提出反对。

这家韩国公司表示，他们正在与高通谈判芯片供应和专利许可协议，除非联邦法官裁定的保护措施仍然存在，否则可能又会被迫签署一项不公平协议。

LG向加州圣何塞联邦法院提出上诉，他们认为严格执行这项反垄断决定符合公共利益，因为上诉可能花费数年时间。此前不久，美国联邦贸易委员会（FTC）也对高通的这项计划提出反对。

这两项诉求都源于5月21日美国地方法院法官高兰惠（Lucy Koh）的决定，该决定将彻底改变高通的商业模式，后者提供调制解调器芯片，以将手机连接到移动数据网络，但却通过许可专利获得大部分利润。

除其他事项外，高兰惠的决定将要求高通将其专利许可提供给与之竞争的芯片制造商，而不是手机制造商，这可能会将其专利使用费从每部手机的几美元减少到几美分。

高通于5月28日要求高兰惠在该公司寻求上诉时搁置她的决定。该公司表示，此项决定将导致“彻底重组商业关系”。即使高通赢得上诉，也将无法扭转由此带来的影响。

高通还认为，高兰惠的裁决引发了“严重的法律问题”，因为没有被她采纳的证据显示苹果公司放弃高通，转而使用竞争对手英特尔供应的芯片。

在周二的法庭文件中，LG电子总法律顾问JongSang Lee表示，该公司依赖高通公司提供调制解调器芯片，他们目前正在谈判一项新协议，其中包括用于最新一代移动网络的5G芯片。

Lee写道，高通公司继续向LG电子施压，要求签署一项专利许可协议，以保持对高通芯片的获取权限。Lee写道，LG电子与高通公司达成的协议将于6月30日结束，而这家手机制造商可能“暂时不得不按照高通的条款再次签订许可协议和芯片组供应协议，因为LG必须依赖高通公司的调制解调器芯片。”

FTC同样认为，在高通提出上诉时，高兰惠的裁决应该继续保持，而迅速执行法院的命令也符合公共利益。

App Association是一个代表5000多家应用程序开发商和设备制造商并获得苹果支持的团体。他们也表示将反对高通公司的要求，称这将伤害小型设备制造商。

今年4月，苹果与高通签署了一份为期六年的专利许可协议，并签署了一份为期多年的芯片供应协议。作为交易的一部分，苹果放弃了针对高通的所有诉讼。苹果没有对是否会反对高通的这项计划发表评论。

高通公司已表示有意提出上诉，但尚未提交或充分披露其法律论据。FTC周二提交的文件仅涉及一项担忧，即该裁决的内容是否会因上诉而暂时搁置。