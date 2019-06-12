富士发布数码化拍立得Instax Mini LiPlay：随时拍照、打印和录音

早在4月中旬就传出消息，富士要推出数码化的拍立得相机Instax Mini LiPlay（HM1），今天富士正式发布了这款相机，并计划6月14日上市，售价149.99美元。

从功能上看，Instax Mini LiPlay就是一款安装了摄像头的instax SHARE，摄像头使用了一块1/5英寸CMOS传感器，有效像素为2560 x 1920，感光度范围为ISO 100至1600，搭载了一支等效135画幅28mm视角、光圈为f/2.0的广角镜头，对焦距离为0.1米至无限远，快门速度为1/4s至1/8000s，内建了存储空间，可保存45张照片，用户也可通过MicroSD扩展存储空间。

很显然Instax Mini LiPlay摄像头成像质量完全没法与智能手机媲美，连699元的手机都打不过，所以我们不妨将Instax Mini LiPlay视为一台带屏幕instax SHARE打印机。它带有一块2.7英寸，23万像素的祖传液晶屏幕，用户可以通过机身按键选择要打印的照片，加载滤镜、相机，或是通过蓝牙接收手机传过来的照片，最后打印。Instax Mini LiPlay使用标准的Intsax相机盒，打印单张照片耗时12秒，充满电可打印100张照片。为了让Instax Mini LiPlay功能变得更丰富，富士还加入了麦克风，允许用户录制拍照前后10秒声音。