马斯克：特斯拉第二季度业绩全面创纪录

新浪科技讯北京时间6月12日上午消息，据路透社报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）周二在公司年度股东大会上表示，该公司“在各个层面都创下了创纪录的季度”，以此安抚人们对其产品需求疲软的担忧。

特斯拉的股票在盘后交易中上涨3.6%至225美元，马斯克还表示该公司有望在今年年底达到其产量目标。

马斯克还告诉投资者，特斯拉工程师“实际上有一艘潜艇的设计”。但他认为此举会分散注意力，而且市场很小。

分析师质疑，在第一季度交付量下降31%后，全球需求是否还足以消化特斯拉计划生产的数十万辆Model 3轿车以及其它车型。竞争对手目前都在加紧投资，特斯拉也在继续大力投资扩张。

马斯克周二的积极评论与他上个月的预测相呼应。他当时预计，该公司有望在第二季度实现创纪录的交付量。

特斯拉此前曾表示计划在第二季度向客户交付9万至10万辆汽车，而第一季度则为6.3万辆。他们计划在2019年总共交付36至40万辆汽车。

但是，产量增加导致财务紧张，而特斯拉也在增加其美国工厂的产量，在中国启动生产设施，并改革其美国零售和服务业务，而且还在开发新车型。

“高增长率很难实现盈利。”马斯克说，尽管存在这些挑战，但特斯拉的现金流仍将为正。

特斯拉在第一季度亏损7.02亿美元，并表示盈利将推迟到今年下半年。

马斯克的计划包括今年夏天推出电动皮卡，并在明年年底前开始生产半挂车。他说，他希望在今年年底之前组织一个投资者电池日，并强调电池生产是汽车生产的关键。

特斯拉很可能在今年年底前在欧洲确定工厂选址，并预计明年开始在印度销售。马斯克还表示特斯拉可能会开采对电池生产至关重要的金属，以进一步降低成本。

“我们将尽己所能，确保我们能够以最快的速度进行扩张。”他说。