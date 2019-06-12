思科CEO：我们不应试图窃取华为业务

据国外媒体LightReading报道，思科首席执行官查克·罗宾斯(Chuck Robbins)在谈到美中关系和围绕华为的持续动荡时，向他的销售团队传达了一个信息:“这不是你们的销售策略。”

这意味着，思科的销售团队不应试图从思科最大的竞争对手华为那里窃取业务，仅仅因为在中美贸易战愈演愈烈之际，出于安全考虑，华为已被禁止进入美国市场。

此外，罗宾斯表示，思科尚未从围绕中国华为的持续问题中看到任何“实质性”影响，他表示，他不相信正在进行的美中贸易战最终会影响全球5G技术的整体发展。

在回答有关美中贸易政策是否会影响全球5G产业的问题时，他表示:“我没有看到任何放缓。”“我认为，人们对美中贸易战可能产生这种影响存在巨大的误解。”

罗宾斯是在公司年度企业贸易展Cisco Live的新闻发布会上说这番话的。此次活动吸引了约2.8万名与会者，从思科的合作伙伴到客户再到供应商，他们都来了解公司产品线和战略的最新细节。

重要的是，罗宾斯表示，他没有参加《纽约时报》(New York Times)最近报道的中国官员与美国公司的一次会议。在那次会议上，美国官员警告美国公司不要参与特朗普禁止向中国公司销售产品的禁令。罗宾斯说，他读了有关这次会议的文章，但对会议的情况一无所知。

但罗宾斯在向数千名思科现场观众发表的主题演讲中承认，该公司以及科技行业的其他公司可能会面临监管机构和其他政府部门越来越多的监督。“我们必须考虑这些事情，”他说。

罗宾斯解释说，总的来说，技术现在是“一切的核心”，因此很可能会像医疗等其他关键领域一样，受到政府实体越来越多的监管。罗宾斯认为，发展伴随着挑战和机遇。

他说:“关键是，总的来说，技术已经变得对世界多么重要。”

尽管如此，思科仍在对美国和中国之间持续的紧张关系做出反应;思科官员在最近与分析师召开的季度电话会议上证实，该公司一直在努力将更多的制造业务迁出中国，以避免关税。

当然，思科是美国最著名的电信网络设备供应商，在全球拥有约7万名员工。因此，在特朗普政府在5G和网络安全领域表现出日益咄咄逼人的姿态的阴影下，思科必须在一个日益激烈的电信设备市场中艰难前行。这种情况最终会对思科有利还是不利，还有待观察。

思科最近一个季度在中国的收入下降了21%。