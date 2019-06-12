iOS 13数十项隐藏功能汇总

苹果下一代移动操作系统iOS 13的首个测试版已经推送一周时间，新系统为iOS用户带来了一大批新功能和新变化，比如深色模式、全新照片与相机功能以及全新地图体验等。除了这些比较“显眼”的新元素外，iOS 13其实还“隐藏”不少新东西。让我们跟着Macrumors网站一起了解一下。



1、控制中心里的Wi-Fi新增选项

你现在可以直接在控制中心里修改Wi-Fi连接了，只是操作略微繁琐一些。你首先需要在控制中心里展开“WiFi/蓝牙”插件，然后长按Wi-Fi按钮就可以激活新的Wi-Fi窗口，其中列出可用的Wi-Fi链接。如果你还需要更多的选项，还可以按底部的“Wi-Fi设置”按钮直接进入“设置”App中的Wi-Fi设置界面。

2、控制中心里的蓝牙新增选项

与Wi-Fi的逻辑一样，做法参照第1条。

3、定位设置

iOS 13进一步完善了定位服务功能，新的定位服务控制可以让用户通过更多选项控制与各个App分享位置数据的方式，包括全新的单次定位选项，以及App何时在后台使用位置数据的更多信息。设置App中的“定位服务”新增了一个“下一次询问”选项。

4、邮件App的阻止发件人功能

iOS 13让“阻止此来电号码（联系人）”功能扩展至邮件App，现在你不仅可以阻止某人给你打电话、发信息，还可以阻止他/她给你发邮件。

5、邮件App的“静音”功能

现在你在邮件App中划动某个邮件条目并点击“更多”按钮后发现弹出菜单里会新增一个“静音”按钮。点击后该邮件序列的后续新邮件将不会再发送提醒。

6、Apple Books中新增阅读目标功能

新的Apple Books应用中新增加一个全新的阅读目标（Reading Goals）功能，可以跟踪你每天的阅读量。该功能会鼓励你每天进行阅读，读更多的书。

7、静音未知来电号码

设置App中的电话设置部分新增静音未知来电号码（Silence Unknown Callers）开关，让你免受骚扰电话的打扰。

8、低流量模式

设置App中的蜂窝移动网络部分中新增低流量模式（Low Data Mode）开关，可以帮助你iPhone上的App减少流量使用。

9、信息搜索改进

信息App中向下划动调出全新的搜索框界面，会出现建议联系人和曾经发送过的链接。你可以看到最近发送过的一些结果，也可以点击“查看全部”来展示更多的内容。

10、备忘录文件夹管理

备忘录App新增管理文件的工具，点击“...”按钮可以获得诸如移动此文件夹、查看附件等选项。

11、全新动话表情

iOS 13新增三个动话表情（Animoji）：牛、章鱼和老鼠。

12、表情符号键盘按钮独立

表情符号键盘被安置在数字键旁边，从输入法切换按钮（地球图案）中独立。

13、Safari浏览器标签页自动关闭

设置App中的Safari浏览器设置部分新增自动关闭所有开启的标签页的选项。你可以设置时间周期，也可以手动关闭。

14、日历App可添加附件

现在可以为日历App的某个日程安排添加诸如文档等的附件。

15、App更新的入口调整

iOS 13后，你需要打开App Store应用，点击右上角的头像进入用户档案，然后在底部可以看到等待更新的App列表。之所以这么安排，是因为主界面底部的“更新”页被Apple Arcade（游乐场）取代了。

16、Safari浏览器的长截图

在Safari浏览器中截图后，新增保存整个页面的选项，可以将整个网页导出为PDF文件用来分享和保存。也可以使用最新的标记栏进行标注。

17、静音开关弹窗改进

iPhone静音开关的弹窗终于进行了改动（因为音量弹窗也改了），位于屏幕的顶部，干扰减少以一些。

18、优化电池充电

iPhone可根据用户的充电习惯优化充电时间，最大限度延长电池使用寿命。比如，你喜欢在夜里睡觉时为手机充电，那么iOS 13会先保障80%充电，在你起床使用iPhone之前再完成另外的20%，苹果认为这样会延长电池使用寿命。

19、家庭App获得改进

家庭App界面进行了重新设计，可以更方便地控制HomeKit设备，可根据使用频率调整不同设备的控制选项。卡片式控制选项设计让操作更加直观。

20、隔空播放2设备自动化

举个例子说明，你可以设置当你到家时自动在HomePod上播放音乐。

21、照片App中新增缩放按钮

界面顶部新增了“+/-”缩放按钮，点击可扩大缩小时间范围。当然，用户依然可以使用双指捏合手势进行同样的操作。

22、商务聊天建议

如果对方可以提供商务聊天功能，iPhone会根据实际情况开启商务聊天，而不再直接致电。

23、Apple Music的歌词自动跟踪功能

听歌时点开歌词界面，现在可以实时展示歌词，这个功能已经被用户期待很久了。

24、接下来播放按钮

Apple Music播放页面新增接下来播放按钮，让你了解即将播放的歌曲。

25、股票App展示Apple News+信息

26、语音备忘录

可使用双指捏合手势放大波形图，方便剪辑。

27、Peek预览手势

以前只有在支持3D触控的iPhone上才有的Peek手势现在可以在任何运行iOS 13和iPadOS的设备上使用，长按邮件、链接、信息等进行预览。

28、快捷操作

与Peek预览相同，任何运行iOS 13和iPadOS的设备都可以长按应用图标进行快捷操作，该功能此前只支持3D触控设备。

29、Dolby Atmos回放

2018款iPhone和iPad在iOS 13支持Dolby Atmos回放功能。

30、个人热点共享

如果已启用家庭共享，家庭成员可自动加入你的个人热点。

31、自动个人热点

当没有互联网连接时可自动连接你的iPhone的个人热点，还提供一个即使设备处于休眠状态仍保持连接的选项。

32、Wi-Fi网络使用情况

iOS 13可以让iPhone侦测哪个Wi-Fi网络连接正在被使用，并让你了解哪个可用。

33、应用更新页面可删除应用

新的应用更新界面入口已经调整（点击右上角头像后进入），你可以在更新列表中单独删除某个应用，不让其进行更新。

34、计时器

时钟App里的计时器界面更新，出现倒计时圆环。

35、音量调节弹窗

永远居中显示的那个烦人的音量调节弹窗终于成为历史，iOS 13在iPhone音量按钮附近或者iPad的顶部屏幕区域展示新的音量栏，还会缩小为音量条。该音量条还可以通过手指来进行调节。

36、面容ID的触觉反馈

iOS 13中，使用面容ID解锁设备时可以提供振动反馈，可以在设置App中的辅助功能部分进行启动。