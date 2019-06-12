E3 2019：Bethesda宣布云游戏优化系统Orion

Bethesda Softworks在E3 2019展前发布会上宣布推出一款旨在大幅提升云游戏性能的软件平台。该系统名为Orion，可以添加到不同游戏流媒体服务的各种游戏中。Bethesda称即便是在较慢的网速访问下，也可以玩家提供更高质量的体验，它将在今年晚些时候开启有限beta测试。

基于引擎的技术

云游戏是今年游戏行业炒作相当激烈的产品，谷歌数个月前发布Stadia游戏流媒体，并在近期公布了定价和发布日期，微软也在早些时候的E3 2019发布会上公布了有关云游戏平台xCloud的详细信息。

与谷歌的Stadia以及微软的xCloud等云游戏计划不同，Bethesda推出的Orion技术是基于游戏引擎的技术，主要是面向游戏开发人员及云游戏服务提供商，可以用于优化云游戏。B社称他们将Orion技术集成在游戏引擎中，可以实现最高降低每帧20%的延迟以及降低40%的带宽，而这对于云游戏服务提供商来说可以降低网络带宽等硬件成本、提供更好的服务质量。对游戏开发人员，B社也提供了Orion SDK，可以轻松地将这项技术集成到游戏中，从游戏端为玩家提供最佳的云游戏体验。

降低延迟及带宽需求不仅有利于云游戏服务提供商，对玩家来说也解决了云游戏对于网络条件要求苛刻的问题，即使远离数据中心也无需降低游戏体验。

云游戏服务的优化补充

Bethesda总监詹姆斯·奥特曼表示：“Orion是其他厂商公布的云游戏服务的更好补充，而不是与这些服务竞争。它可以用于任何游戏引擎，也可以与任何流媒体平台一起使用，为在该平台上玩该游戏的任何消费者提供更好的体验，并以更低的成本为任何提供数据的人提供服务。”

本质上讲，Orion的工作原理是将一些处理任务委托给游戏引擎本地，而不是通过互联网传输到播放器时执行它们。因此该技术理论上可以缓解云游戏面临的一些最大问题，它可以降低像Stadia等类似平台的最低联网要求。针对延迟及带宽的优化具有普适性，所以当越来越多厂商开始针对云游戏技术进行优化时，云游戏会真正普及起来。

B社在E3的发布会上做了手机平台及手柄操作云游戏演示，整个串流过程很流畅，而且演示的游戏是2016年的FPS游戏《DOOM》（毁灭战士），通过Orion的优化，用户将能够以4K分辨率，每秒60帧的速度运行该作。

为了让玩家感受Orion技术，B社也同时开始测试自家的云游戏体验计划，玩家可以通过B社专门介绍Orion的网站进行注册，据悉官方将在今年晚些时候提供免费串流《DOOM》，首批支持设备为iOS 11以上的iPhone和iPad，随后会扩展到PC以及Android设备中。