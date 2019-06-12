联想昭阳 K3/K4 笔记本上手：兼顾轻薄与性能

尽管最近几年智能手机以及平板电脑等移动设备在功能体验上取得了长足进步，但对于大多数企业而言，PC 依旧是现阶段最为重要的生产力工具。

与个人消费者有所不同，由于企业级用户往往会同时采购几十台甚至几百台设备，这也意味着其需要从性能表现、便携性、稳定性以及售后等多个维度去考察一款产品，从而做到保证生产效率的同时，尽可能压缩成本。

商用 PC 作为专门面向企业所推出的设备，凭借着相比消费级产品更加均衡的综合表现以及更为专业化的售后服务，受到了广大企业主们的青睐，也是不少 PC 厂商重要的业务组成部分。

最近，联想推出了联想昭阳 K3 和 K4 两款轻薄本产品，新品除了拥有轻薄的机身，在性能以及售后服务等方面也有着不错的表现，一起来了解下。

联想昭阳 K3：出色的便携性，不错的性能表现

联想昭阳 K3 的整体外观采用了比较简洁的风格，A 面除了标志性的 lenovo 标志，并没有过多修饰，比较符合其商用 PC 的产品定位。另外，它的转轴选择了类似于 yoga 系列的「画轴」式铰链设计，在提供足够支撑力的同时，也增加了一些时尚感。

和很多传统商用本有所不同，这款产品 B 面采用了目前行业比较流行的窄边框设计，左右边框宽度只有 5.5mm，给人的第一眼印象很棒。当然，得益于大幅收窄的边框宽度，它的实际显示效果也有了一定程度上的提升。

隐私安全是大家一直以来非常关注的一点，对于企业而言更是如此。B 面除了窄边框，另外一个值得一提的地方是摄像头部分。为了更好地保护用户隐私，联想昭阳 K3 采用了物理防窥摄像头，可以从物理层面屏蔽摄像头，安全性非常高。

再来看下屏幕，规格参数上，它搭载了一块 13.3 英寸，分辨率为 1920 × 1080 的 IPS 屏，拥有 72% NTSC 色域，显示效果令人满意。

操控部分，联想昭阳 K3 的按键键程长度在主流轻薄本中属于比较靠前的，反馈力调校相对适中，整体打击感不错。值得一提的是，其采用了和 MacBook Pro 一样的指纹电源一体化设计，将指纹解锁和电源按键合二为一，只需要一步操作就能登录到系统界面，使用起来十分方便。

当然，随着移动办公逐渐成为常态，PC 设备的便携性也是大家关注的焦点。按照官方给出的数据，联想昭阳 K3 的机身厚度只有 15.9mm，重量仅为 1.3kg，相对较小的机身尺寸加之不错的重量控制，让它有着不错的便携性，这对于经常出差的商务人士而言，应该很有吸引力。

虽然它的机身很薄，但外接扩展能力并没有缩水。其机身左侧配备有电源接口、HDMI 接口、Type-C 接口以及耳机/麦克风二合一接口，右侧为两个 USB 3.0 接口，相比现在很多轻薄本产品，它的接口配备是比较丰富的，能够很好满足日常办公需要。

重点来说下硬件配置。这代产品搭载了英特尔 Whiskey Lake 平台的酷睿四核处理器，官方称其数据处理性能相比上代提升 40% 以上，同时，它还支持 PCIe NVMe 标准的 SSD，传输速度比普通机械硬盘快 10 倍以上，并且支持 AMD Radeon 540X 2GB GDDR5 独立显卡，具体规格你可以根据自己的实际需要进行选择。

而这样的硬件组合也意味着，它在面对大部分日常办公任务的时候，都能够比较轻松应对。

值得一提的是，作为一款商用 PC，联想昭阳 K3 在运行稳定性上也有着不错的表现。联想表示，它的电源接口及各种 I/O 接口进行了合金卡扣锁固，即便经过 25000 次插拔也依旧牢固，与此同时，其还拥有 CNAS 认证实验室签发的平均无故障运行时间（MTBF）80 万小时证书，运行稳定性很棒。

联想昭阳 K4：尺寸更大，但便携性依旧出色

说完联想昭阳 K3，再来简单聊一下联想昭阳 K4。

它的整体外观设计和前边我们介绍的联想昭阳 K3 基本保持一致，包括铝合金机身、「画轴」式铰链、物理防窥摄像头、指纹一体化等在内的一些特色设计都得到了保留。

硬件配置上，其同样搭载了英特尔 Whiskey Lake 平台的酷睿四核处理器、支持 PCIe NVMe 标准的 512GB SSD 以及 AMD Radeon540X 2GB GDDR5 独立显卡，运行稳定性表现也依旧延续了联想昭阳 K3 的高标准。

两款产品比较明显的不同之处在于，联想昭阳 K4 的屏幕尺寸要更大一些，它配备了 14 英寸分辨率为 1920×1080 的 IPS 屏。更大的屏幕尺寸让它的机身尺寸以及重量有了一定程度增加，分别为 16.5mm 和 1.5kg，不过幅度并不明显，在同级别产品中依旧处于比较靠前的位置，便携性同样比较出色。

有关企业比较关心的售后保障，从官方资料我们了解到，以上两款产品均提供整机 1 年保修 1 年上门服务，一周 7 天 x 9 小时服务不间断，同时联想设置有 400 大客户专线电话支持，全年 365 天无休，能够实现 2 小时快速响应。

最后，从我们的角度来看，如果你追求极致的便携性，联想昭阳 K3 是一个不错的选择，但如果想要兼顾便携性以及更大的屏幕显示，那么联想昭阳 K4 应该更符合你的要求。