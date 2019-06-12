团队协作软件平台Slack下周上市，估值有望达170亿美元

北京时间6月12日消息，著名团队协作软件平台Slack预计将于下周挂牌上市。据知情人士透露，该公司在挂牌时的估值有望达到160-170亿美元。这几位不愿意透露身份的消息人士表示，这个估值是基于该公司的预计营收和当前增长率所计算出的。

该公司上一轮融资完成于去年8月，那轮融资后他们的估值为71亿美元，最新的预计上市估值相比上一轮融资后的估值有了大幅的提升。另外，这个估值也与该公司此前在私人市场上的股价大致相似，今年4月投资人在购入Slack股份时，该公司的股价为160亿美元左右。

Slack公司的发言人拒绝就此消息发表评论。

Slack预计将于当地时间6月20日在纽约证券交易所挂盘上市，股票交易代码为WORK。

本周一，Slack表示在截止到1月份的2020财年中他们的收入将会至少达到5.9亿美元。与前一财年相比，这一收入将会提升高达50%。这意味着在2021财年中Slack的营收有可能达到将近9亿美元，投资人以这个预计收入20倍的数字决定了该公司的估值。

此前Slack在提交给美国证券交易委员会的文件中表示，他们无法保证自己增加营收和削减运营亏损的计划一定可以让公司实现盈利。

今年有多家科技企业扎堆上市，但是与其他企业通过IPO进行上市的做法不同，Slack选择了一个不太常见的方式：直接挂牌。该公司不会发行新的股份来为自己融资。在上市之后，投资人可以立刻出售已有的股份。

高盛、摩根士丹利和Allen & Co当前正在为Slack的上市提供建议。