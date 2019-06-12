空调大战因正义还是恩怨？格力董明珠曾愤慨：别提奥克斯，偷技术，挖我人！

“6.18购物狂欢节”来临之际，6月10日下午格力电器在官方微博上实名发出一封关于奥克斯空调产品质量不合格的举报信，成为了此次“空调大战”的导火索，使奥克斯与格力再次对簿公堂。

格力电器在举报信中提到奥克斯空调有部分型号空调与其宣传、标称的能效值差距较大，能效比和制冷消耗功率的检测结果均为不合格，且明确表示已经由格力实验室与第三方检测机构实测且检测结果一致。

奥克斯空调于6月10日在官方微博上作出回复声明，声明中表示，“格力既非消费者又非国家监管部门，其声称消费者向其举报我司产品问题，明显不合情，不合理，漏洞百出。”但在声明全文当中并未正面作出格力在举报信中提到的虚标与造假的回应。随后格力电器在官方微博继续抛出“用事实说话！我们已经准备好充分证据供监管部门调阅，并视情况适时向社会公布。”的消息，并附上了部分第三方检测报告的图片。显然此次“空调大战”格力已经做好了充足的准备。

若是格力电器举报内容属实，那么奥克斯空调就是侵犯了消费者的合法权益，且对国家节能减排，环保政策以及市场公平竞争的良性秩序造成了巨大的破坏，按我国相关法律，奥克斯将有可能涉嫌生产销售不合格产品，且销售金额巨大，构成生产销售伪劣产品罪，将会移送公安机关依法追究刑事责任。

相同配置竟出不同能效产品？

在6月11日下午，格力电器在珠海总部对实名举报奥克斯空调一事再次回应，格力电器家用空调技术部副部长王现林在新闻发布会上表示，在对奥克斯空调进行测时，发现能效测试不合格的问题，与标示值偏差较大，二级能效产品测试结果显示能效值为2.68，而已经严重低于国家对于空调准入的3.2的门槛值，其产品的标示值却是3.59。差值较大已经不存在对于生产空调过程中发生的工艺误差，因为误差值已经达到了25%，严重偏离国家准许的误差值5%。

格力电器技术部工作人员现场拆装已经公证过的奥克斯空调二级能效机与三级能效机，可以看到，二级产品与三级产品的配置材料是相同的，包括两种不同能效的空调重量却是相同的，不同能效的产品重量在外机上至少要相差几公斤的。按照常理来看，配置材料相同的产品，能效也是一样的，不会出现能效分级的情况，但奥克斯却将相同配置材料的产品标示为二级能效产品与三级能效产品，价格分为了二级与三级不一样的价格。

高达25%的能效误差究竟是误差还是有意为之？

格力电器技术部副部长当场为此解释了能效值差值为1的差别，能效比标称了3.59跟实测的2.68，从能效去看就是差了接近1这个点，以相同的冷量，比如它标称是3500瓦，可能它实际的功率可能就差了有200多瓦。一个小时，用户可能要多花200多瓦的用电量，那一天下来，如果开24个小时，可能差不多接近五度电了。

在检测过程中，格力技术部表示，他们不止检测了举报信中提及的8个型号，而是这8个型号标称值和铭牌上的数值差异是非常大的，从技术部门的意见来讲，就是一般的工艺生产的偏差，不会有这么大，所以如果是一般的偏差，那肯定能理解个别的产品，个别的型号存在这样的问题，如果是偏差达到这个程度的话，奥克斯可能任何一个型号在市场上流通都有面临这样同样问题的风险。在进行测试期间，购买的奥克斯空调都是随机购买，第三方检测也是在市场上随机购买，而检测结果相同，这种现象已经不能被称之为个别产品了。

奥克斯虚标高效能有何危害？

格力电器法务部副部长李明晶表示虚标高能耗有三方面的危害，第一方面对于消费者来讲，如果说是虚标这个事实是成立的，那产品肯定是不合格的，没有达到国家的强制的，产品不能在市场上流通，消费者购买这样的产品，对消费者的权益造成损害；第二方面，国家设置能效的目的就是为了推进国家环保政策，而通过一些非法手段规避了这样的政策使不达标的产品在市面流通就是对国家环保节能政策造成了冲击与挑战。第三方面就是在市场上不能进行公平竞争，奥克斯用标注高能效但不达标的产品压低售价与格力达标产品进行竞争，将会造成劣币驱逐良币现象。

奥克斯相关人员表示，已经向浙江宁波市鄞州区公安分局报案，且案件已经受理，报案理由为：奥克斯集团被损害商业信誉。目前浙江省市场监督管理局和宁波市市场监督管理局已组成联合调查组。

举报重要原因：对奥克斯“挖人”极为不满

格力此次举报奥克斯空调产品质量不合格是否与近期“6.18网购狂欢节”有关呢？格力法务部副部长表示，此次举报事件与“6.18网购狂欢节”没有直接关系。

第一方面今年5月下旬，市场监管总局、水利部、国家发改委联合下发了关于国家虚标能效水效标识进行排查和进行调查的文件，认为国家层面非常重视与关注，这是促使了我们举报的其中一个原因；

第二方面，我们发现产品有质量问题，已经侵害消费者利益，破坏行业间的竞争秩序，我们作为一家企业有义务有责任将相关情况准确的反映给国家机关，我们觉得合法合规，我们也有这样的权利。

第三方面，从官方的表态来看更多的是对奥克斯从格力“挖人”的不满。据相关人士透露：奥克斯在此之前一直使用非正当手段从格力挖人，不仅挖走将近数百人，还带走了商业机密与客户资源。

2015年6月格力股东大会上，董明珠因被挖人而直接表露：截止目前，格力已经被竞争对手恶意挖走600多人，超过了培养人的速度，已经严重影响到格力的创新积极性，并且希望政府能重视此类事件，尽快出台类似人才转会的制度进行规范。

2019年格力第一次临时股东大会问答环节中，董明珠将怒气直接指向奥克斯：“千万不要给我讲奥克斯。我们的销售，每天安装，都是在七八万台以上，从安装数来看，我们认为格力的经营情况非常乐观。第二个，为什么不让提奥克斯，它比美的更糟糕。因为美的原来在我这里挖人，现在已经不挖了。现在奥克斯天天在我这里挖人，连工人都挖，甚至我的人去了他那里还要更名换姓，这是我现在的心情，偷了我们的技术，而且弄虚作假。”

在年初的2019年中国智能制造全产业链应用大会上也曾经表示：“一家企业依赖于别人的技术，或者不择手段去抢劫别人的人和技术的时候，即使今天能活下来，明天也依然会死。”

纵观今年董明珠的发言，明显可以看出，格力早已对奥克斯“挖人”事件恨之入骨，这也成为了格力举报奥克斯的原因之一。

格力、奥克斯冰冻三尺非一日之寒

2017年4月17日，格力电器起诉奥克斯为生产经营目的制造、使用、销售侵犯其专利权产品，要求立即停止侵权行为，并索要赔偿金300万元，此案件经广州知识产权法院民事判决，奥克斯败诉，一审判决结果：奥克斯公司于判决发生法律效力之日起停止生产、销售侵害珠海格力电器股份有限公司，名称为“传动轴、传动结构及空调室内机”实用新型专利的产品，销毁库存侵权产品及生产该产品的专用模具，并于判决发生法律效力之日起十日内赔偿格力电器经济损失80万元。

但在二审期间，奥克斯向法院提交国家知识产权局专利复审委员会2016年11月3日作出的第30406号无效宣告请求审查决定书，宣告涉案专利权全部无效。广东省高院认为，一审法院查明事实清楚，适用法律正确，但由于二审诉讼期间国家知识产权局专利复审委员会作出宣告涉案专利权全部无效的决定，格力电器的起诉应予驳回。

2017年6月，格力起诉奥克斯雅典娜系列空调侵犯了格力的专利权，请求法院确认奥克斯侵权并赔偿1.1亿元，

2018年4月，广州知识产权法院对格力诉奥克斯空调专利侵权案作出一审判决：奥克斯侵犯格力的空调技术实用新型专利，需立刻停售侵权的八个型号空调产品，并付赔偿金4000万元，同日还宣判了其他两起奥克斯侵犯格力专利权案件，奥克斯制造销售被诉空调的行为被法院认定构成侵权并被判赔偿600万元。

奥克斯不服判决提起上诉，广东省高级人民法院于2018年底作出终审判决，宣告奥克斯在侵权格力电器的其中一起案件中彻底败诉，判决奥克斯停止销售侵权空调产品，赔偿格力共300万元，其余涉及侵权金额4300万元的案件尚在诉讼中。

在以往诉讼中，奥克斯集团败诉多于胜诉，而此次空调大战发生在“6.18电商购物节”前夕，这对于以电商为主场的奥克斯，是忧喜并存的，如是检测报告没有问题，那么奥克斯空调的知名度也因此事件一路飙升，但如果产品检测有一定的质量问题，也将是对奥克斯的一次沉重打击，我们期待监管部门能尽早给出结论。