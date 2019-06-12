京东成首个电子营业执照亮照平台，实时更新不可篡改

新浪科技讯6月12日下午消息，近日，市场监管总局正式上线电子营业执照亮照系统。通过该系统，申领了电子营业执照的经营者能够更便利地实现网上亮照，且亮照信息真实权威、实时更新且不可篡改。京东宣布成为该系统首家应用单位，为平台商家提供亮照服务。

据了解，今年1月1日正式施行的电商法明确规定，电子商务经营者应当在其首页显著位置持续公示营业执照信息，应当及时更新公示信息；电子商务平台经营者应当定期核验入驻平台经营者公示信息的真实性。

电商行业亮证亮照以往存在一定的困难。对商家来说，纸质营业执照容易丢失，商家经营信息发生变化后还需向电商平台重新上传。对电商平台来说，查验商家入驻时提交的纸质营业执照的真伪，需要进行大量的工作，而且商家经营信息变化后如果不及时更新，也会对平台的管理和服务造成障碍。对消费者来说，不能清楚了解商家的真实信息，自身的权益就无法得到充分保障。

随着互联网行业的发展和技术的进步，市场监管总局去年底出台了《电子营业执照管理办法（试行）》，推进电子营业执照的应用。根据该办法，电子营业执照相当于企业的“电子身份证”，与纸质执照具有同等法律效力，各类企业、个体工商户和农民专业合作社都可以通过手机领取、下载和使用。

此次京东与市场监管总局电子营业执照亮照系统对接，商家在线上向市场监管部门领取电子营业执照后，可以在京东亮照展示，且证照信息实时更新、不可篡改，这从根本上解决了电商经营者信息变更必须再次公示、电商平台信息核验困难、消费者对于公示信息真实性存疑等诸多问题。

“在京东亮出电子营业执照后，我们商家省去了不少麻烦。”京东宏图手机专营店成为全国首个实现电子营业执照亮照商家，其电商部经理李自龙表示，“证照亮得明明白白，也会让消费者对我们更加信任，给我们生意带来帮助。”

国家市场监管总局登记注册局负责人表示，京东作为市场监管总局电子营业执照亮照系统首批应用单位，对电子营业执照在电子商务领域的推行有重要意义。电子营业执照的实时更新性、不可伪造性将成为建设健康、公平的电商经营环境的有效推动力，电子营业执照可以作为重要载体推动网络交易的有序进行。