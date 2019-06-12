小米有品上新智能HUD蓝牙版：众筹价399元，可语音操控

IT之家6月12日消息 小米有品近日上线了智能HUD（平视显示器）蓝牙版，将语音导航功能加入其中，399元即可得“HUD抬头显示器+人机对话”智能车载机器人。

车载HUD抬头数字显示功能是利用光学反射的原理，将胎压、速度和转速等信息投射到车内前端玻璃上。此款智能HUD蓝牙版沉浸式HUD抬头显示，保证了投射的内容与驾驶员视线一致；悬浮式虚拟仪表盘采用自由曲面技术设计，10+层光学镀膜可避免图像变形，亦不会发生影像重影的状况。

这款智能HUD蓝牙版集实时语音导航、打电话、听音乐，查天气、路况资讯等多功能于一身，与小蜜App连接即可使用，配置专业应用语音设备技术，识别准确率达到97%。

安装与使用都非常简便，在车辆熄火后设备会自动关机。内置光感应系统，可根据环境的光线亮度自动调节屏幕的亮度，也可通过机身按键手动调节或使用App操控，共有三种亮度模式可以选择。

外观采用半隐藏式设计，放在车中完美融合同时彰显科技气质，外观材质选用聚碳酸酯+ABS的混合工艺，拥有耐高温不变形、抗UV不变色的高性能。LCD材质的屏幕采用耐高温成像原件，温度范围控制在零下30℃至零上80℃之间。

摒弃传统风扇散热的方式，这款智能HUD蓝牙版采用铝合金型材氧化处理，制成精密散热器进行空气散热，不产生噪音；20颗LED灯珠采用倒装工艺安装在铝基板上，COB封装构成一体化面光源，发光面均匀散热且高效节能，比传统4—6颗灯珠设计的HUD背光集中散热效率高出2—3倍。

此外，该智能HUD蓝牙版还有OBD实时监测功能，包括时速、转速、油耗、水温等数据皆可知晓，可兼容90%以上品牌汽油车型，确保驾驶的安全。

小米有品车萝卜智能HUD蓝牙版：PC版||手机。