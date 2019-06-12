微软2018 Windows 10更新十月版17763.557累积更新推送

IT之家6月12日消息 微软已经发布了Windows 10版本1903，版本1809和版本1803的6月份新累积更新。Windows 10更新十月版Build 17763.557开启推送，具体补丁型号是KB4503327。

如果你是Windows 10 1903版本，你将收到Build 18362.175系统更新，它还附带了与Windows 10更新十月版补丁类似的修补程序。

下面是更新内容：

根据官方更新日志，微软已修复了在某些应用程序中阻止在Windows MR混合现实中呈现键盘的问题。

针对安全漏洞的修复可能会阻止Windows与某些蓝牙设备之间的连接。值得注意的是，只有不安全的蓝牙设备或连接才会受到影响。如果你遇到了蓝牙连接问题，你需要更新蓝牙设备或联系制造商以检查更新的可用性。

该补丁还包括HoloLens的Broadcom Wi-Fi固件更新。

已解决的另一个错误可能是在未设置默认搜索提供程序或格式错误时阻止启动Internet Explorer 11。

与往常一样，微软包括核心应用程序和程序的安全更新。安全更新适用于Windows Shell，Microsoft JET数据库引擎，Windows数据中心网络，Windows存储和文件系统，Microsoft Edge，Internet Explorer，Windows应用程序平台，Windows应用程序平台，Windows Server，Windows密码术，Windows SQL组件，Internet信息服务，Windows输入和组合等。