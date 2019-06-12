华为路由WS5200四核版测评：四核+IoT+手游加速模式

六一儿童节当日零点零分零秒，华为正式上线了华为路由WS5200四核版，这款售价只有249元的路由器一经发布就以其超高的性价比俘获大批消费者的心，那么这款搭载华为自研凌霄芯片的四核版WS5200其表现到底怎么样呢？IT之家笔者带大家一同感受一下。

性能配置&产品规格

华为路由WS5200四核版搭载的是华为凌霄四核1GHz CPU。凌霄四核CPU拥有高达5Gbps的数据转发能力。由于内置了Wi-Fi专属加速引擎，给消费者带来的直观感受就是网速更快了；2.4GHz+5GHz双频Wi-Fi吞吐性能提升50%。

功能上，华为WS5200四核版支持IPv 6/IPv 4、5GHz优选、网口盲插、信道适时自动优化、PPPoE/DHCP/静态IP/MAC地址克隆/WAN上网方式、Wi-Fi中继、WiFi定时开关、客人Wi-Fi连网设备管理、MAC地址过滤、儿童上网保护、VPN透传、DMZ/虚拟服务器等功能

以上是官方给出的华为路由WS5200四核版的基本配置及产品规格，但是具体表现如何，我们还需要作进一步的测试。

外观设计

如同华为其他消费者产品一样，华为路由WS5200四核版一如既往的简洁，方方正正的包装盒，拿在手里很轻盈，而且这个包装盒的还很薄，也就4CM左右的厚度，可想而知WS5200四核版本体得有多轻便。

正常开箱，比笔者想象中的还有简洁——除了路由器本体和充电器之外，啥都没有！哦，还有一本说明书…

华为WS5200四核版的四根天线是合起来贴着路由器主体的，我们将天线逐一竖起来会发现，其阻尼感较强，既没有卡得太死掰不动的感觉，又没有卡的太松不方便操作的感觉，大家懂我意思吧…

WS5200四核版正面中央是其开关（按一下这个开关，即可一键连接HiLink新设备），又没有觉得这个开关中间的logo很熟悉呢？没错，这个标识就是华为智能家居App的标识，这么来看的话，华为打造生态智能家居的目的就很明显了呀。

开关下方是“HUAWEI”标识，笔者拿到的这台设备不是零售版——“NOT FOR SALE”；路由器的指示灯与“HUAWEI”标识和开关处于同一轴线的相邻面上，细条装的指示灯，红色代表无网，淡蓝色代表网络正常。

WS5200的背面两侧是散热孔，中部上方则是路由器的标签说明，不得不说这密密麻麻的散热孔设计，对那些有密集恐惧症或者假装有密集恐惧症的人有点不太友好啊。

与四根大天线相连的背面有4个10/100/1000Mbps以太网WAN/LAN端口，支持802.11ac 2*2&802.11n 2*2，2.4GHz&5GHzWi-Fi双频并发无线连接；左右两侧则分别是电源接口及复位孔（复位孔按住2S，带指示灯熄灭后松开，即已恢复出厂设置）。

“傻瓜式”安装

之前的华为路由Q2 Pro的傻瓜式操作给笔者留下深刻的印象，科技的进步就该这样，消费者层面只需要动动手指或者简单操作下App即可，其他的事情就该有服务商提前“包办”好。科技进步的本质就是解放双手，华为路由WS5200四核版基本上做到了这一点——毕竟连手的懒得动的人，目前的科技还尚不能满足其要求。

华为WS5200四核版的安装分两种，其操作基本一致，一个是用宽带账号密码登陆，另一个是把旧路由器的信息“搬”到新的路由器上，我们来具体操作一下。

由于WS5200四核版只有路由器主体及电源线，因此就不需要过多复杂的操作，网线插到路由器机身后面的四个接口中，随便哪个都可以，插上电源，然后WS5200四核版就不用在动了，接下来的操作需要手机即可。

在手机上打开智慧家庭App，点击主页的“+”来添加新设备。这时候系统会自动提示有新设备，点击连接即可。

点击连接之后，手机会自动跳转到路由器设置网页端，按照提示，输入自己的宽带账号密码，点击下一步，设置自己的WiFi密码；另一种方法则是点击“从旧路由器获取”，在此之前，用一根网线从旧路由器连接到WS5200四核版即可（注意，旧路由器需接通电源）。

最后选择路由器的两种模式，至此路由器安装全部结束。

接下来就是将WS5200四核版绑定到自己的华为账号，也就是将其绑定在智能家居App中。

因为笔者自己用的是华为路由Q2 Pro，因此在App中会有该设备，当我们安装新的WS5200四核版之后，连上WiFi，重新打开智能家居App，系统就会自动提示你有未配置的设备，是否需要配置，按照系统提示操作，WS5200四核版添加成功，出现在智能家居App首页，用户可以根据自己的喜好来进行其他设置。

多种设置满足你的需求

将WS5200四核版与智能家居App绑定完成之后，就能对路由器进行个性化的设置，具体功能如下：

笔者在这里重点说一下手游加速、IoT专属通道及客人WiFi这三个功能。

首先，华为官方的说法是，WS5200四核版与华为手机建立了特殊的连接机制，当路由器检测到手机开启手游时，会自动开启手游加速模式，显著降低手游过程中的延迟、丢包、卡顿现象，让游戏过程更畅快。

实际在使用中，笔者以王者荣耀为例，在进游戏之前，笔者在游戏内及腾讯官方软件做了个简单的网速和延迟测试，WS5200四核版的表现还蛮不错。

随即笔者进入游戏，玩了一局，延迟要比在游戏主界面显示的51ms的延迟要低得多，全程保持在38~40ms的延迟。当然由于有队友进去就挂机，笔者最后也是万般无奈的点了举报。

在这里有一个问题，全程的游戏体验良好，没有出现高延迟的现象，全程保持在30+ms的延迟范围呢，按照官方的说法，这里应该是触发了WS5200四核版的游戏模式，不过在智能家居App中并没有发现记录。

IoT专属通道可以使得HUAWEI HiLink IoT智能家居设备连接更加稳定、响应更快，配合华为智能家居App，不在家也可以通过手机管理家中的网络及其他智能家居。

客人WiFi功能则允许用户创建一个新的WiFi，当做访客专用网络，保护内网安全，其相当于WiFi中的WiFi，如下图：

网速测试

按照官方的说法，相比WS5200的单核1GHz CPU以及WS5200增强版的凌霄双核800MHz CPU，四核版的WS5200采用了凌霄四核1GHz CPU。这款凌霄四核CPU拥有高达5Gbps的数据转发能力，性能相比前代增强版提升2倍。由于内置了Wi-Fi专属加速引擎，给消费者带来的直观感受就是网速更快了。相比前代增强版，2.4GHz+5GHz双频Wi-Fi吞吐性能提升50%。

那么实际上其速率表现如何呢？笔者做了个测试，测试网络为100M带宽的联通宽带。

房间大小81个平方，具体构造如下（大概是这个构造，画的不太精准）

具体测试结果如下：

在客厅进行上传下载及时延测试时（测试了两次，一次自由位置，一次靠近路由器，可以看到在客厅的话，信号衰减很小，几乎感觉不到变化），其结果如下图，我们可以看到其下载速率均高于90Mbps，上传均高于40Mbps，时延保持在20ms以下，好的时候可以达到个位数。

其他位置的测试结果如下，卫生间与厨房的测试结果基本一样，由于图片较多，为了方便观看，两者结果共用一张图。

总结

从实际的测试来看，249元的华为路由WS5200可以说是物超所值，在笔者81平方的房间内可以说是无死角覆盖，由于设备有限，无法进行设备连接上限进行测试。

不过根据官方的说法，当10台设备接入时WS5200四核版时，CPU占有率仅5%左右，新设备仍可接入，已联网各设备网络运行流畅、稳定在线。搭配凌霄四核的华为路由WS5200四核版才能在真正意义上满足64台设备稳定在线。虽然官方的说法有点夸张，但从实际表现来看，普通一家四口，不说四口，一家十四口正常稳定的连接使用没什么问题。

从性价比方面来看，华为路由WS5200四核版得益于华为在通信技术领域的能力，这款华为性价比路由器的“本职”能力可以说，无需担心。