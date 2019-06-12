手机电池5分钟内充满电，以色列公司2020年开始销售

北京时间6月12日消息，以色列电池快充解决方案公司StoreDot表示，将于明年下半年开始销售可在5分钟内充满电的手机电池，并计划2021年向市场推出可在5分钟内充满电的电动滑板车电池。

他们的下一个目标？推出充电5分钟续航可达300英里（约480公里）的电动汽车电池，让不可能成为可能。

StoreDot已研发的电动滑板车电池可在5分钟内充满电，续航可达70公里。该公司CEO多隆·梅尔斯多夫（Doron Myersdorf）表示：“这表明我们可以打破快速充电的障碍，变不可能为可能。”

他表示，要想让电动汽车也达到5分钟充满电的速度，需要比滑板车电池多10倍的动力电池，以及更有效的电池冷却方式。

据估计，随着电动汽车价格下降、电池寿命延长和续航里程的提高，到2040年，电动汽车将占全球新车销量的一半以上。根据麦肯锡（McKinsey）的数据，到2030年，需要大约500亿美元的充电设备投资来满足电力需求。

StoreDot不是唯一一个试图解决电动汽车充电问题的公司。保时捷此前表示，其今年晚些时候将推出的电动跑车Taycan充电4分钟能够续航100公里，15分钟可充电80%。特斯拉的超级充电站可以在半小时内给电池充电80%。以色列初创公司Chakratec与奥地利能源供应商Wien Energie本月在维也纳国际机场安装的电动汽车充电站，据称可在10分钟内给部分车型充满电。

但超快充电技术仍然面临重大障碍，包括需要更好的原材料供应链，重新考虑充电站的设计，电池制造地点；以及改进废旧电池的处置。这些挑战都需要雄厚的资金和政府支持。

梅尔斯多夫表示，StoreDot的电池使用锗和锡，锂含量比最近发生自燃事件的特斯拉和蔚来汽车所使用的电池都少。这种电池不仅充电更快，而且更不易燃烧。

有专家担心，这种超快充技术可能会导致电池更快衰减。但据StoreDot称，该公司在电池中添加了防止衰减的化合物，尽管这仍有待证实。

该公司CEO梅尔斯多夫表示，其电池不会衰减，但他理解专家们的担忧。他说：“这里的教授仍然认为我们所做的是不可能的，因为他们对电池的理解还停留在过去。”

但他承认，要知道StoreDot的汽车电池的成本，或者他们将如何影响公司的收入，目前还为时过早。