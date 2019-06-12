北京环球影城宣布2021年开园，有哪些值得期待的亮点？

还记得环球影城吗？这座超人气主题公园在继好莱坞、奥兰多、日本和新加坡之后，即将于2021年春天在北京落户开园！

其实从今年开始，大家盼了好几年的北京环球影城项目就喜讯连连：1月11日，北京环球度假区土方填垫工程及项目一期全部工程的规划设计工作完成，主体工程正式动工；2月初，北京环球影城的官网上线，并放出了一系列超级诱惑的概念图；2月20日，北京环球度假区官方名称正式确定，英文名Universal Beijing Resort，简写为UBR。

看到这里你也许会糊涂，到底是‘北京环球影城’还是‘北京环球度假区’呢？这里科普一下，北京环球影城只是北京环球度假区中的主题乐园部分，度假区还包括北京环球城市大道、全球首家环球主题酒店及诺金度假酒店，而确定在2021年春天开放的就是北京环球影城（Universal Studios Beijing）。

那么这次的北京环球影城到底有哪些好玩的项目呢？

我在翻看了其官方公告后发现有以下这些已经确定的项目：首先会有的是像日本环球影城的好莱坞美梦乘车游-逆转世界那样较为刺激的项目；其次还有洛杉矶好莱坞的经典之作-变形金刚3D骑乘；当然，老少皆宜的旋转木马也会在其中；另外还有如逍遥花灯、霸天虎过山车等等项目，总之品类非常丰富，说它远超于其他四座主题乐园也不为过。

除了游玩项目之外，每个来环球主题公园及度假区的小伙伴，都会遇见那些高人气的电影角色，比如大黄蜂、功夫熊猫、小黄人、哈利波特、芝麻街、Hello Kitty、辛普森等等，那么在北京环球影城里，大家又会遇见谁呢？

说了那么多，到底环球影城是什么呢？原来它在最初建立之时，只是一家纯粹的电影制片厂，后来由于人们对电影的热爱，才开放了幕后制作的参观游览服务，自此渐渐转为了如今大家熟知的环球主题乐园。目前，环球影城在全球一共有5家主题乐园，北京环球影城建成后将会成为全球第六家、亚洲第三家环球影视主题乐园。

最后，北京环球度假区位于北京城市副中心通州区，京哈高速和东六环路交会处的施园立交桥西北角。为此官方特别配套了地铁站及两条地铁线路——地铁七号线东延线和八通线南延线正在如火如荼地建设中，该地铁站计划于2019年三季度竣工并在该年年底前具备开通条件。