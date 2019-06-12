金融时报：华为计划2021年推出自动驾驶汽车

新浪科技讯北京时间6月12日晚间消息，据英国《金融时报》网站报道，华为公司正与欧洲、日本和中国的汽车厂商合作，计划最早于2021年推出自动驾驶汽车。当前，华为正寻求其传统电信设备之外的其他业务，如一系列人工智能产品。

华为首席战略架构师（CSA）党文栓向《金融时报》表示，华为正为多家合作企业提供人工智能支持，其中包括德国大众旗下的奥迪、广汽丰田、北京新能源汽车和长安汽车。

党文栓说：“据我所知，我们正在合作生产一辆汽车，有望在2021年或2022年出货，使用这些（自动驾驶）零部件。该车并不局限于中国市场，还会走进欧洲。”

党文栓认为，鉴于市场规模和活力，中国将在2021年至2022年成为全球自动驾驶汽车的前沿阵地。

当被问及华为的哪家合作伙伴将率先推出一款可商用的自动驾驶汽车时，党文栓表示：“在转向联网汽车或自动驾驶汽车方面，中国汽车制造商的进展更快。”

在华为向《金融时报》展示的一段视频中，一辆奥迪汽车在上海的街道上行驶，遵守交通信号，并在似乎不受控制的环境中避开行人和摩托车。虽然有安全员坐在驾驶座位上，但并未触摸或控制方向盘。

当前，华为等制造商正专注于实现“4级”（Level 4）的自动驾驶，如视频中的奥迪车原型。除了华为，阿里巴巴、腾讯等几家中国互联网公司也在与不同的合作伙伴开发自动驾驶汽车。

华为预计，在2021年推出自动驾驶汽车后，中国的大众市场将推动国内制造商向前发展。据调研公司Allied Market Research预计，今年全球自动驾驶汽车市场规模将达到542.3亿美元，而2026年将增加到5566.7亿美元。