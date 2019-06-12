CES2019：第一次尝鲜CES，Sonos的大招就放到停不下来了

Sonos一向与CES这样的展会无缘，大多时候都在默默的独自冷艳。不过今年的CESA中，Sonos不仅来了，还带来了数款重量级新品和联名产品，难道又是时候要跟自己的余额君说再见了吗？

最近一款时间来最能引起Sonos粉丝关注的，莫过于Sonos与宜家合作的Symfonisk无线家庭音响，一个多月前才刚刚于米兰设计周发布，当下Symfonisk的本体就出现在CESA 2019的展台上，也是让围观吃瓜效果版好好尝了一波鲜。

Sonos与宜家联名的Symfonisk系列目前拥有两款音箱产品，其中一款使用了相当常见的矩形设计，不仅可以随心的放置于床头或是书橱，也可以配合背部挂钩固定在墙面之上。至于另一款同属于Symfonisk系列的产品，则是一台音箱与台灯的合体产物，自己的台灯会唱歌，想想就很带感。

这两款Symfonisk系列音箱产品都使用了Sonos标志性的无线连接技术，并且也兼容其它Sonos家族智能音箱，通过Sonos App，就可以轻松设定分组。而相比于传统的Sonos音箱，Symfonisk系列则能更巧妙的融入到居家环境之中，给我们一种音乐更加自然的从身边传出的融洽感。

更别提书架音箱和台灯音箱的售价分别只有99美元（约合人民币665元）和179美元（约合人民币1201元），比大多数Sonos之前推出的智能音箱还有更便宜一些，再加上与宜家联名的属性加持，简直让人没办法拒绝。

除了Symfonisk系列外，Sonos还带来了全新的多功能智能功放Sonos Amp以及今年刚刚发布的Sonos建筑无源音响系列。

相比于之前的Sonos功放，Sonos Amp完全抛弃了Connect系列的设计，近似一体成型的箱体配合全触摸式按键，有些类似于最新的Sonos 1设计属性，同时它还支持AirPlay2以及大功率扬声器，总之一切功能都看齐目前最流行的配置。

而用Amp来驱动现有的Sonos音响自然是绰绰有余，为了让Amp的实力充分发挥，Sonos还带来了Sonos建筑无源音响系列。这一系类产品是由Sonos与原创定制安装品牌Sonance联手打造的，包含有吸顶式音响、入墙式音响以及户外音响。Sonos打造这一套产品的缘由，还是想要给那些耳朵挑剔的用户们提供更加纯净的声音质感以及更均匀的声音覆盖范围，并且从室内到户外都能享受到高质量的声音表现，配合Sonos Amp，顶级体验大概就是如此了吧。

Sonos入墙式和吸顶式音响配套售价为599美元（约合人民币4141元），全天候户外音响售价为799美元（约合人民币5524元）。不过无论是与宜家联名的Symfonisk系列，还是这套建筑无源音响，目前都还尚未投入到国内市场。