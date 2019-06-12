富士康称有能力在中国境外制造iPhone以满足需求

随着中美之间不断升级的贸易战以及美国坚持对华产品加收关税的做法，给美国进出口、物流以及大公司供应链带来的不小的麻烦。在中国生产的iPhone也难逃影响，由于从中国进入美国的iPhone会被加收25%的关税，这将给苹果加重负担，迫使供应链做出大调整。

近日苹果代工厂富士康表示，公司有能力在其他国家生产足够的iPhone以满足供应量。彭博社援引富士康一位高管的话称：富士康的产能中有25%在中国之外，可以帮助苹果满足其在美国市场的需求。目前苹果也在抓紧时间在印度展开投资，争取将更多生产线转到印度。

另外，富士康在威斯康星的工厂项目也可能是一个未来选择。

早在4月份，富士康就确认将于今年开始在印度大规模生产iPhone，目的主要是为了服务当地市场，避免印度进口关税，同时也是提高产能，满足更多市场需求的策略。

而富士康的竞争对手和硕（Pegatron）也被认为将在本月会将部分MacBook和iPad生产线转移出中国。

目前部分苹果配件从中国进口到美国时已征收25%的关税，苹果自己消化了这笔费用。但如果日后同样的政策落到苹果最主要产品iPhone上，那么将形成无法承受的负担。根据高盛（Goldman Sachs）此前发出的警示，如果出现对华禁售iPhone等类似的极端情况，会使苹果公司全球利润减少三成。苹果CEO蒂姆·库克最近表示，他认为中国不太可能针对苹果。

同时有外媒发表观点认为，即便供应链及时作出反应，它也要面对巨大的人力和财力消耗，从工厂流水线新建到人工费用再到货运成本将成套上升，并不能解决贸易战给苹果带来的所有威胁。谷歌、苹果等全球性企业甚至有可能无法巩固原有的市场地位。