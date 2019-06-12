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AMD Radeon 19.6.1驱动更新程序发布：支持Windows 10/7

2019-6-12 20:50:47来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月12日消息 AMD已在Windows 10和Windows 7系统上推出了Radeon Software Adrenalin 2019 Edition的新驱动程序更新。AMD Radeon 19.6.1驱动程序并非很大，带有少量的变化。

AMD Radeon 19.6.1增加了对微软Xbox Game Pass for PC的支持，并包含对一个bug的修复。此更新还解决了外部游戏控制手柄的问题。

微软近期发布了Xbox Game Pass for PC和Xbox Game Pass Ultimate订阅服务。Xbox Game Pass是一项每月订阅服务，价格为5美元，现在可以1美元升级到该服务或者Xbox Game Pass Ultimate订阅服务。

AMD Radeon 19.6.1驱动程序增加了对PC版Xbox Game Pass的支持。正如用户推测的那样，这种变化更多地与Xbox Game Pass中包含的游戏的驱动程序优化有关，而不是支持Xbox Game Pass订阅本身。

此更新还包括针对游戏控制手柄可能无法在使用Radeon软件的某些AMD设备上运行的问题的修复程序。

AMD了解此版本中影响少数用户的各种问题。

某错误可能不允许你通过Radeon ReLive流式传输或将视频上传到Facebook。还有另一错误可能导致华硕TUF Gaming FX505出现离散的GPU连接问题。即使系统处于空闲状态，设备也可能从设备管理器中消失。

此更新还有另一个问题，可能导致AMD Radeon VII for Metrics Overlay和Radeon WattMan仪表的读数波动不准确。

AMD意识到与ACER Swift 3'AMD Ryzen处理器相关的问题，用户可能会注意到使用Custom Clean Installation选项安装更新时系统不稳定。

与往常一样，你可以从AMD应用程序或其网站下载AMD Radeon 19.6.1驱动程序。

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关键词：AMD驱动程序

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