天津嘉睿、融创房地产要求乐视网支付借款逾32亿元

新浪科技讯6月12日晚间消息，乐视网（300104.SZ）发布公告称，近日乐视网收到中国国际经济贸易仲裁委员会寄送的两份《仲裁申请书》，其中申请者分别为融创房地产、天津嘉睿。

乐视网称，天津嘉睿要求乐视网总共支付14.48亿元，其中包括本金、借款期限内的利息、逾期借款利息、逾期还款的违约金；融创房地产要求乐视网总共支付19.78亿元，其中包括代偿款项本金、借款期限内的利息、代偿款的利息损失、主合同违约金。逾期借款利息、逾期还款的违约金、逾期还款的违约金的截止日期为2018年2月28日。

具体而言，天津嘉睿申请裁定：1、乐视网立即支付借款本金12.9亿元；2、乐视网立即支付尚未支付的借款期限内的利息5467.5万元；3、乐视网立即支付至实际还清欠款之日的逾期借款利息；4、乐视网立即支付至实际还清欠款之日的逾期还款的违约金。

对于乐视网至实际还清欠款之日的逾期借款利息，则以借款本金12.9亿元为基数，按年利率10%，自2018年11月20日（借款逾期之日）起计算，暂时计至2019年2月28日逾期借款利息为3569.589万元。2019年2月28日之后的逾期借款利息，则依然照此续行计算。

对于乐视网逾期还款的违约金，则以逾期借款本息总额13.44675亿元（借款本金人民币12.9亿元及逾期利息人民币5467.5万元）为基数，按照每日0.5%，自2018年11月20日（借款逾期之日）起计算，暂时计至2019年2月28日，违约金共计人民币6790.6088万元。2019年2月28日之后的逾期还款违约金，依然照此续行计算。

以此计算，天津嘉睿要求乐视网共需支付14.48亿元，其中包括本金、借款期限内的利息、逾期借款利息、逾期还款的违约金，逾期借款利息、逾期还款的违约金的截止日期为2018年2月28日。

天津嘉睿还申请裁定，天津嘉睿有权对乐视网持有的乐融致新（原名为乐视致新）13.5416%股权及其派生权益、及乐视云计算有限公司50%股权及其派生权益，折价或拍卖、变卖、协议转让所得价款享有优先受偿权；如果前述实现质权的折价或所得价款不足以清偿仲裁请求的，乐视网应以其他财产予以补足。

融创房地产方面，融创房地产申请裁定：1、乐视网立即支付代偿款项本金191432.5万元；2、乐视网立即支付自代偿日起至乐视网向申请人付清代偿款之日的代偿款的利息损失；3、裁定乐视网立即支付主合同违约金3000万元。

对于代偿款的利息损失，利率水平为在中国人民银行公布的金融机构同期人民币贷款基准利率的基础上，再上浮50%。本案提起仲裁时，暂按一年以内的期限档次即年利率4.35%，再上浮50%，即6.525%的年利率标准计算利息损失。自2018年11月16日起算，暂计至2019年2月28日，申请人代偿款的利息损失共计3428.8271万元。2019年2月28日之后发生的利息损失，按照上述方法续行计算，直至全部代偿款本息偿还完毕之日。

融创房地产还申请裁定有权对乐视网持有的乐融致新21.3982%股权及其派生权益，及乐融致新5.3720%股权及其派生权益，折价或拍卖、变卖、协议转让所得价款享有的优先受偿权。如果前述实现质权的折价或所得价款不足以清偿仲裁请求的，乐视网应以其他财产予以补足。

以此计算，融创房地产要求乐视网共需支付19.78亿元，其中包括代偿款项本金、借款期限内的利息、代偿款的利息损失、主合同违约金，主合同违约金的截止日期为2018年2月28日。

乐视网称，目前面临较大的经营性和非经营性负债、融资借款偿债压力，如若公司无法偿还天津嘉睿、融创上述款项本金及利息等，公司质押资产存在被依法处置的风险。