Uber今夏将在圣地亚哥开始使用无人机送餐

北京时间6月12日消息，Uber将在今年夏天开始在圣地亚哥进行无人机快餐配送测试。该公司自去年5月以来就一直在讨论这项测试服务的可行性，最新的报道披露了该计划的一些最新细节。

报道称，在这个项目中，无人机不会将餐食直接送到客户家门口，而是将会把餐食送到指定的“安全降落区”，在这里配送人员会手动将餐食从无人机上取下，然后再送到用户家中。这些降落区域将会包括停在路边的Uber车辆的车顶，无人机将会通过QR二维码来进行定位。

Uber公司表示，无人机送餐的配送费与常规配送费大致相同，Uber在圣地亚哥的收费标准大约为8.5美元。过去一段时间以来，Uber都在与麦当劳一同合作，双方一直在共同设计特殊的包装方式，保证汉堡和薯条在无人机运送过程中不会变凉。

今年5月彭博社曾见过Uber的这项技术，那时该公司使用的是普通的无人机。但是该公司表示，他们当前正在设计新的无人机，新机型预计将于今年晚些时候面世。

Uber空中项目的负责人埃里克·艾莉森（Eric Allison）透露，Uber Eats项目的成功，促进了公司管理层批准无人机送餐测试项目的决定。去年Uber Eats的营收提升了将近150%。Uber表示他们的无人机能够在7分钟内跨越1.5英里（约合2.4公里）的距离，而驾驶汽车或是自行车则需要长达21分钟的时间，因此无人机能够大大缩短送餐时间。

对于Uber来说，要想顺利在圣地亚哥开始测试无人机送餐服务，他们还需要获得FAA的批准，不过不出意外的话，这个批准即将到来。2018年，FAA批准了10个可以对商用无人机服务进行测试的美国城市，圣地亚哥就是其中之一，这座城市入选的关键因素之一就是这里的天气比较温和，而且大多数时间都晴空万里。自此之后，Uber就成为了积极寻求在这里对无人机服务项目进行测试的企业之一。

Uber表示，在圣地亚哥进行的测试将能够为他们获得宝贵的信息，让该公司了解如何对新的飞行基础设施进行管理。该公司预计，他们需要至少3年的时间才能在少数几个市场上提供这项服务。他们还预测，10年后无人机送餐将会十分普及，快餐店将会开始围绕无人机送餐服务来重新设计自己的厨房。

当前无人机送餐服务还面临着许多挑战，例如安全性、噪音污染和飞行器管理等等。但是大型科技企业们已经开始摩拳擦掌，希望能够推动这项技术的发展。谷歌的Project Wing一直以来都在芬兰和澳大利亚等国家进行无人机配送服务测试。上周亚马逊也发布了全新的配送无人机，该公司声称将会在“数月后”开始使用新的无人机为客户提供包裹配送服务。

除了无人机送餐之外，Uber对于自己的空中出租车项目也充满了信心。在本周举行的第三届Elevate大会上，Uber展示了新的空中出租车设计。该公司希望在2020年开始对空中出则车进行测试，并且在2023年开始商用。