Uber周三将携手沃尔沃发布新一代自动驾驶汽车

新浪科技讯北京时间6月12日晚间消息，据路透社报道，Uber周三将在华盛顿发布最新一代的沃尔沃自动驾驶汽车。

Uber表示，新生产的XC90将由沃尔沃汽车（Volvo Cars）在瑞典组装，并配备方向盘和制动踏板等人类控制装置。但Uber同时指出，该车还将配备专为计算机（而不是人类司机）设计的转向和制动系统。

之前，Uber已经购买了约250辆沃尔沃XC90 SUV，并对其进行了改造，以供自动驾驶使用。

Uber先进技术事业部（ATG）负责人埃里克·梅霍夫（Eric Meyhofer）称，这些新车（内部代码为“519G”，数年前就开始研发）更安全、更可靠，将“很快”取代Uber车队中的旧车。

梅霍夫还透露：“这些新车即将投产。”新车还配备了多个用于转向和制动功能的备份系统，以及电池后备电源和新的网络安全系统。

梅霍夫还表示，Uber不准备在没有人控制的情况下部署这些车辆。他说：“我们仍处在一个真正的混合状态，不可能在一夜之间将数千辆自动驾驶汽车部署到一座城市里。这将是一个缓慢的过程。”

新的XC90汽车配有一个内部鱼眼摄像头，用来扫描丢失的物品。这些车辆没有天窗，因为在车顶上安装了大型传感器。此外，新车还配备了自动关闭的车门，以防止不安全的下车。

当被问及Uber未来几年是否会在有限的地区部署不配备人类司机的自动驾驶汽车时，梅霍夫给出了肯定的答案。但他同时补充说，Uber希望在做出部署业务决定之前，得到公众和监管机构的信任。

沃尔沃汽车CEO哈坎·萨缪尔森（Hakan Samuelsson）在一份声明中称：“我们预计，未来五年左右，在我们销售的所有汽车中，将有约1/3为全自动驾驶汽车。”

沃尔沃汽车由中国吉利汽车控股有限公司所有，该公司计划在本世纪20年代初采用类似的自动驾驶基础车概念，推出其首项商业化的自动驾驶技术。