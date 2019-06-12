马云延安湖畔大学讲课，柳青“开小差”点赞马校长

6月12日晚间消息，被员工吐槽“住在微博里”的滴滴总裁柳青，今天以学生的身份在微博点赞湖畔大学校长马云，称自己“湖畔上课游学延安，收获很大有点儿要溢出”，同时柳青还不忘调侃马云风格“百变”，“话说马校长好像上一天课已经换了三套衣服了，而且还风格迥异。”

就在上周，滴滴在7周年的时候举办了一场内部“吐槽大会”，柳青作为滴滴总裁，被员工吐槽“住在微博里”。因为柳青经常在微博上回应司机和乘客的体验问题。

从柳青微博可以看出，此次“马云上课、柳青听讲”的情景发生在“湖畔大学2019校长课陕西行”现场，柳青是湖畔大学第四届学员。

图：柳青点赞阿里湖畔课堂细节

五月份的阿里湖畔学院课堂上，柳青点赞阿里湖畔课堂上的小细节，称“每个水瓶盖上有个号码”“真要好好学习阿里组织对细节的把控力”。从柳青的朋友圈能看到，作为湖畔四届的学生，每期必到。

湖畔大学由马云、柳传志、冯仑、郭广昌、史玉柱、沈国军、钱颖一、蔡洪滨、邵晓锋等九名企业家和著名学者共同发起创办，马云为校长。

2018年教师节，阿里巴巴集团创始人马云宣布，今年9月他将卸任阿里巴巴集团董事局主席。而关于“退休”后的计划，马云曾在多个场合提到，教师是他最喜欢的职业。未来，他也将更多地回归他这一身份。此次马云作为校长，在湖畔大学为柳青等国内企业家讲课，不少网友就在柳青微博下为马云点赞。还有网友调侃，称“总裁也上马老师的课”。

此外，不少网友还给柳青留言，亲切地称其为“柳青同学”，并喊话柳青“开小差，差评”“要认真听课，做好随堂笔记”。