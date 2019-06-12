求生欲很强！诺基亚回应不会放弃中国5G市场

近期《星期日电讯报》援引匿名消息人士的话说，爱立信和诺基亚都在制定应急计划，如有必要，将其供应链的部分业务迁出中国并拆分供应链，以解决国家安全问题。据业内人士称，两家欧洲公司“担心，在欧盟和美国销售中国制造的零部件和软件将变得越来越困难”。

对此诺基亚发表声明：

中国市场对我们而言一直以来都是非常重要的，而且我们相信在中国的5G建设中，我们将发挥巨大的作用。同时我们灵活的供应链可以确保公司架构不会因为政府对我们有采购源头的要求而发生变化。