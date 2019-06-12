CESA2019：比车载扬声器数量还多的，是Bose展示降噪新科技

40多年前，Amar G. Bose博士对飞机噪音很不满，在回到公司后组织了一帮MIT技术宅发明了一套主动降噪系统，并率先运用到飞行人员与地勤人员的耳机中，Bose降噪与声音技术从此闻名。

从军事、工业降噪到消费品，对于Bose而言，消费级降噪完全就是降维打击。QC系列降噪耳机一直存在于男女朋友的送礼榜单前列，豪车选配，甚至是助眠产品中。

说到车载音质，那可就是Bose强项之一了，十几个扬声器布满全车，还能确保低频澎湃高频清晰，买车的时候不将其列入选配列表，多少还有点亏了的感觉。但Bose认为扬声器多还远远不够，在CESA2019上，他们又秀了一波来自MIT的技术宅精神，没错，是很硬核那种技术。

胎噪，也是能主动降噪的

在发动机主动降噪技术之后，Bose把注意力放到了胎噪上。在今年初，他们就宣布了这套名为Bose QuietComfort主动路噪消减(RNC)技术，并向全球汽车制造商开放。这意味着，Bose旗下已经推出了包含发动机谐波降噪(EHC)技术和Bose发动机谐波增强(EHE)技术在内的三套车载主动降噪技术。是的，Bose车载扬声器就算不放音乐，也很有用处的样子。

这是一套依靠加速传感器、专有信号处理软件、麦克风和车载音响系统的降噪技术，Bose通过安装在车内的麦克风与传感器，持续测量噪声源头的振动。这些信息随即被用于计算与噪声信号反相的声学信号，并通过汽车扬声器播放，以有效消减目标噪声。

有意思的是，Bose表示这套QuietComfort主动路噪消减技术并非一定要搭载Bose高级音响系统。只要在开发周期中与Bose协作，加入主动路噪消减系统的方案，通过测试调节，就能获得车辆全寿命周期内的自动调整降噪效果。

现在Bose已经与主机厂展开合作，最快这套技术会在2021年底开始投产。

比高端更高端，Performance至臻参上

没有什么比在车内塞入更多车载扬声器，能更直接的获得音响效果。凯迪拉克XT6就这么做了，并且一步到位，用上了Bose Performance至臻系列音响系统，Logo不仅更长，也更豪华。换而言之，这是Bose专门针对豪华车型打造的全新系统。

在凯迪拉克XT6上，一共搭载了14个扬声器，硬件、软件和工业设计都使用了Bose最高阶的水准，并包含了多项Bose特有的数字信号处理技术。

引用Bose的官方介绍：

车舱前部的中高频单元包括仪表台中央一只9厘米Bose Twiddler中高频扬声器、两侧前门上部各一只8厘米Twiddler钕磁铁中高频扬声器和两侧A柱内各一只2.5厘米钕磁铁高频扬声器，保证了车舱前部中高频段的最佳音质。低频单元由两侧前门内各一只强劲的15×23厘米长冲程低频扬声器和前排座椅底部10.5升箱体内的一只Richbass低频扬声器组成，可获得震撼的低音效果。在车舱后部，两侧后门均内置一只2.5厘米钕磁铁高频扬声器和一只13厘米宽频扬声器，另有两只6厘米Twiddler中高频扬声器分装于两侧D柱内，满足车舱后部的全频音域和宽广声场。

简而言之，凯迪拉克XT6上的扬声器就是多，而且还分工有序。不会因为低频频繁而忽略高频细节。现场试听中，美式扬声器特有的“动词大词”十分上脑，同时通过Centerpoint 2虚拟环绕声处理技术，可将双声道音乐信号转换为多声道信号，提供饱满的环绕音效体验。

为了让大伙能理解凯迪拉克XT6内的Bose Performance布局有多密集，现场还特意准备了一套AR设备，通过透视的方式观察车内每一个扬声器的位置。笔者上次看到能把iPad Pro AR用得这么娴熟的阵势，还是在Apple Park的展示厅中。

特别提醒一句，凯迪拉克XT6前排位置，由于有中控下方的Richbass低频扬声器加持，音响效果更带劲。所以下次有机会乘坐凯迪拉克XT6，请记住一定要做前排，或者亲自开车。

想要什么声场？Bose都能给你

红旗E-HS3则是首个采用Bose Personal Plus音响系统的国产车型，最大的特点，是在驾驶席座椅头枕内部装有一对轻量级6厘米Bose UltraNearfield钕磁铁超近场扬声器。

有了这对扬声器，再配合上Bose PersonalSpace虚拟音频技术，Bose能够通过头枕提供出不同的生产和沉浸感，并通过中控屏幕追调节。

除此之外，E-HS3两扇前门各有一只16.5厘米的Bose Super65宽频扬声器，左右A柱各一只2.5厘米高频扬声器和左右后门各一只13厘米全频扬声器，搭配Super65宽频扬声器。

还有一波黑科技还在路上

上述三个新技术还不是Bose展台的全部，在现场，还展出了一套VR音响定制系统，通过VR直观感受别克车内的颜色定制样式，以及直观感受不同的Bose扬声器设计与内饰的协调情况，在下单买车之前确保心里有底。

另外一套CarWear系统，则安装在保时捷Panamera上，目前仍然在测试中。通过一套控制系统，实现不同乘客佩戴降噪耳机的同时，还能够在车上通过降噪耳机正常交流。

不过CarWear目前仍在研发阶段，最终如何装配到量产车型还有待考量。想起数年前Bose曾经推出过的线性电磁电机主动悬挂技术，算是麻省理工半个校企的Bose，总能在让人意外的地方来一把高科技。显然，这也是充满技术属性的Bose最热衷和最擅长的事情。