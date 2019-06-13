摩根士丹利：特斯拉自动驾驶技术价值被严重低估

据美国财经网站CNBC报道，特斯拉今年已损失近三分之一的市值，但摩根士丹利认为，投资者对该公司的某些部分没有正确估值，尤其是对其自动驾驶技术部门。

当地时间周二，摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）在给客户的报告中表示：“我们认为，投资者低估了特斯拉的自动驾驶业务。”

由于乔纳斯早期看涨特斯拉，以及他关注不断增长的电动汽车市场，因此他在华尔街广受关注。

乔纳斯的乐观来自于，特斯拉股票在今年稳步下跌之后的缓慢反弹。在6月初的时候，该公司股价跌至每股179美元。摩根士丹利给予特斯拉的目标股价为每股230美元。

此前不久，乔纳斯与投资者召开了电话会议，并称“特斯拉实际上并不被视为一个增长故事。”他表示，特斯拉似乎更像是“一个陷入困境的信贷和重组故事”。但他警告称，像亚马逊或苹果这样的大型科技公司不会伸出援手。

乔纳斯与投资者召开电话会议的那天，特斯拉股价下跌了6%，延续了此前的跌势。当时，马斯克给员工发了一封紧急邮件，要求他们削减开支，并采取“硬核”措施控制开支。

但在乔纳斯看来，过去几个月并不全是坏事。正如他上周指出的，5月份，特斯拉“继续扩大领先优势，而该公司真正的（电动汽车）竞争对手仍为数不多”。

当地时间周二，这位分析师表示，摩根士丹利的客户“正越来越多地就该公司投资组合中潜在价值可能被市场低估的领域向我们提出质疑。”

乔纳斯列出了特斯拉业务中他认为被投资者低估的关键领域：自动驾驶技术、特斯拉的充电站基础设施、太阳能产品、储能产品、向其他汽车制造商销售电动汽车电池的业务、中国市场机会、政府提供的电动汽车税收优惠政策的价值和特斯拉即将推出的电动半挂卡车。

乔纳斯说，这些领域都有潜在的商业价值，甚至超越了特斯拉汽车的制造。他认为，特斯拉的自动驾驶部门是估值被低估最严重的部门之一。乔纳斯估计，特斯拉的自动驾驶业务本身价值85亿美元，占该公司总市值的五分之一。认为该公司的自动驾驶部门的可比价值要比表面上高，特斯拉自动驾驶技术的价值体现在硬件、软件和对大量驾驶数据和里程的访问上。