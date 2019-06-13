外媒：扎克伯格或对Facebook隐私乱象完全知情

北京时间6月13日凌晨消息，Facebook已经由于隐私问题而受到抨击，并表示用户不应期望能在社交媒体上拥有隐私。而根据《华尔街日报》的最新报道，在政府调查中发现的电子邮件可能表明，该公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）明知某些做法是有问题的。

《华尔街日报》周三报道称，扎克伯格确实知道Facebook在隐私方面的某些做法是有问题的。据与Facebook关系密切的消息人士透露，在美国联邦贸易委员会（FTC）调查中获得的电子邮件显示出了这种联系，这可能会导致该公司的声誉受损。

Facebook则否认存在这些电子邮件。

“到目前为止，我们一直都在全力配合联邦贸易委员会的调查，并提供了数万份文件、电子邮件和卷宗。”Facebook发言人在一份电子邮件声明中说道。“无论何时，马克·扎克伯格或Facebook其他任何员工都不会故意违反联邦贸易委员会同意令所规定的公司义务，也没有任何电子邮件表明他们违反了这种义务。”

2018年，在剑桥分析公司（Cambridge Analytica）丑闻曝光以后，Facebook成为了联邦贸易委员会的调查目标，当时这家英国公司被曝购买了多达8700万名Facebook用户的数据。这就意味着Facebook违反了2011年与该委员会达成的一项和解协议，这项协议要求该公司在出售任何数据之前都必须获得用户批准。