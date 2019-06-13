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罗技G403/G703/G903鼠标升级：使用HERO 16K传感器

2019-6-13 7:15:24来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月13日消息 近日，罗技对旗下的三款鼠标进行传感器的升级，升级的鼠标共三款，分别为G403，G703和G903，将搭载HERO 16K传感器。

据了解，之前三款鼠标都是搭载的PMW3366传感器，此次统一升级为HERO 16K。HERO 16K的DPI为100 - 16000，最大加速大于40G，最大速度大于400 IPS；添加对POWERPLAY的支持，实现不间断无线充电并完善整体LIGHTSPEED性能。

G403是罗技G系列鼠标中定位中端的产品，此次升级的是有线版本。G403是非对称鼠标，上壳采用类肤材质涂层，可编程G键为6个。线材长度达2.1m，尺寸为124mm*68mm*43mm，鼠标重量87.3g+10g。售价449元。

G703是罗技G系列鼠标中定位中高端的无线产品。G703是非对称鼠标，可编程G键为6个。鼠标尺寸方面，124mm*68mm*43mm，鼠标重量95g+10g。最后，售价699元。

G903是罗技G系列鼠标中定位高端的无线产品。该鼠标采用左右对称设计，可编程G键达到11个。鼠标尺寸方面，130mm*67mm*40mm，鼠标重量110g+10g。最后，售价999元。

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关键词：罗技鼠标无线鼠标

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