软银将与高盛合作为其新愿景基金筹资，拟7月启动投资者会谈

软银集团将与高盛集团合作，为其规模为1000亿美元的第二只科技投资基金筹集资金，并将于7月份开始正式招揽投资者。

一位知情人士表示，软银的目标是在2020年3月前完成该基金的筹资事宜。知情人士表示，软银及其承销银行（还包括Centricus和Cantor Fitzgerald）已与新加坡、沙特阿拉伯、阿布扎比、哈萨克斯坦和阿曼的主权财富基金进行了初步谈判。

上述知情人士表示，这些谈判是初步的，软银明年可能不会按预期完成第二只愿景基金的筹资事宜，筹集的资金也可能低于预期。

知情人士表示，软银可能出资400亿至500亿美元，高于第一只基金的280亿美元，因为该公司创始人孙正义（Masayoshi Son）认为，该公司可能获得丰厚的回报。

尽管孙正义毫不掩饰自己打算在第一只愿景基金（Vision Fund）后将筹集更多资金的意图，但围绕着他是否能够再创建一只规模为1000亿美元的大型基金，人们展开了激烈的辩论。

软银的第一只愿景基金是同类基金中规模最大的，这引发了人们的担忧，担心它会推高初创企业的估值并损害回报。Uber是该基金最引人注目的投资之一，该公司首次公开募股（IPO）失败为这一论点提供了更多证据。

然而，在软银及其承销银行与多家主权财富基金接洽，并得到其他投资者的积极早期回应后，它们对自己的努力重获了信心。

上月，孙正义在讨论财报的电话会议上表示：“由于我们在首只愿景基金上取得了出色的业绩和表现，大多数投资者对第二只愿景基金表现出了很高的兴趣。最重要的是，世界各地的许多投资者都表现出了加入第二只愿景基金的兴趣。”

软银的第一只愿景基金由沙特阿拉伯主导，该国为该基金提供了450亿美元资金。去年10月，沙特王储、该国主权财富基金PIF主席穆罕默德•本•萨勒曼（Mohammed bin Salman）表示，他将为第二只愿景基金提供同样数额的资金。

不过，上述知情人士表示，PIF不太可能第二次投入如此大的资金，部分原因是软银一直热衷于扩大其投资者基础。

一位知情人士表示，新加坡的GIC私人股本公司、哈萨克斯坦的主权基金和台湾的金融公司可能分别向这只新基金投资20亿美元或更多，而阿曼可能会投资较少。

总部位于伦敦的Centricus是由德意志银行前银行家尼扎尔•巴萨姆（Nizar Al Bassam）和高盛前合伙人达林克•阿里伯努（Dalinc Ariburnu）共同创建的。该公司曾帮助软银的第一只愿景基金筹集资金，并为其提供咨询服务。监管该基金的拉吉夫·米斯拉（Rajeev Misra）曾是德意志银行的前高管。

软银的第一只愿景基金已入股许多全球领先的科技公司，包括Uber和WeWork。网约车是该基金投资最大的单一领域，其中包括滴滴出行、印度的Ola和新加坡的Grab。

孙正义透露，迄今为止，第一只愿景基金为他的公司带来了62%的回报，此前该基金共进行了71项投资，总投资额为642亿美元。

去年，孙正义在接受采访时表示，他希望每两到三年就创建一只新的愿景基金，因为他在人工智能（AI）和其他前沿技术领域看到了许多机会。今年5月份，他表示，第二只基金的规模将与当前的愿景基金大致相同。