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中国移动开启5G首轮集中采购，5G服务9月底前覆盖40城

2019-6-13 8:09:29来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月13日消息 6月6日，工信部为中国移动、中国电信、中国联通和中国广电发放5G牌照。不到一周，中国移动便开始了大规模的集采行动。

据上海证券报报道，中国移动公司2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务集采工作已经启动。这是5G牌照发放后，我国的第一轮5G集中采购计划。中国移动人士表示，2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务预估工程费1（设计费计价基数）为192.578亿元（不含税）；预估工程费2（可研计价基数）为192.578亿元（不含税）；预估勘察费（无折扣）为2.005亿元（不含税）。上述相关服务，总计387.161亿元。

中国移动副总经理李正茂表示，中国5G牌照的发放具有重大意义，有利于加快打造领先的信息基础设施；有利于更好地服务人民的生活需求；有利于提升各行业的数字化水平；有利于中国移动自身的转型发展。中国移动将以此为起点，加快5G建设步伐，打造全球规模最大的5G精品网络，将加快推动5G网络规模覆盖，预计今年9月底前将在全国40个城市提供5G服务，后续将持续扩大服务范围。

工信部通信科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平预计，2019年，全国有超过40个城市开通5G商用服务，三大运营商将建设8万至10万个基站；2020年，全国将有数百个城市商用5G，宏基站建设数量将达到60万至80万个；2021年以后，运营商5G商用将聚焦城市和县城及发达乡镇，届时运营商将要建设数百万个宏基站和数千万个小基站。

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关键词：5G中国移动

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