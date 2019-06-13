中信通院敖立：我国宽带全速迈入千兆光网时代

6月13日消息 在近日举行的“2019中国光网络研讨会”上，工信部信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立表示，5G牌照已经发放，5G已来，未来已来，对于与之对标的固网宽带而言，理所应当并驾齐驱进入千兆时代。

敖立表示，我国固定宽带全面进入“光网时代”，截至2019年Q1，光纤端口在所有宽带接入端口中占比接近90%；光纤宽带用户在宽带用户中占比达到91.6%。

此外，我国固定宽带接入用户也处于高速增长状态，截至2019年Q1，中国固定宽带用户数累计超过4.6亿户(含基础电信企业和其他宽带接入服务商，含企业及专线用户)，固定宽带家庭普及率接近89%，已大幅超过“十三五”规划和“宽带中国”战略目标。

另外，在固定宽带速率方面，截至2019年Q1，中国100M以上接入速率用户占比已达73.3%，固定宽带接入速率达到120.2Mbits（估算值），实施提速降费工作以来提升了16倍。

多项数据表明，中国在FTTH领域已处于全球领先的位置，为宽带能力持续提升和推动千兆网络发展奠定了网络基础。敖立认为，中国FTTH迈向千兆宽带接入主要由四大因素驱动：政策驱动、业务驱动、技术驱动、数据驱动。

针对这四大驱动因素，敖立强调，我国宽带的高水平发展为推动千兆宽带接入奠定了坚实的基础，与此同时提速降费政策牵引、高宽带业务发展驱动、相关技术和产业逐步成熟将推动我国千兆宽带接入迎来快速发展。此外，当前我国千兆接入在全球领先，且网络和业务提升潜力较大，运营商之间的业务竞争也将驱动千兆宽带业务用户快速发展。

在接入技术方面，敖立认为，10G PON是当前主流的千兆宽带接入技术，后续也将持续升级演进，智能化和高速互联需求也将带动OLT和Wi-Fi的技术发展。