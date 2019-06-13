Facebook“研究”App收集近19万用户数据，已被苹果封杀

北京时间6月13日早间消息，Facebook从目前已停用的Research应用中收集了18.7万名用户的个人和敏感设备数据。苹果今年早些时候以违规为由封禁了这款应用。

Facebook在提供给参议员理查德·布卢门塔尔（Richard Blumenthal）办公室的邮件中表示，该公司收集了3.1万名美国用户的数据，其中包括4300名年轻人。收集的其它数据来自印度用户。

今年早些时候，美国媒体调查发现，Facebook和谷歌都在滥用苹果的企业开发者证书，这种证书主要用于开发仅供企业员工使用的iPhone和iPad应用。调查发现，这些公司违反了苹果的规定，在苹果App Store之外提供面向普通用户的应用。这些应用收集参与者使用设备的数据，了解他们的使用习惯，同时向用户支付报酬。

苹果为此先后撤销了Facebook和谷歌的企业开发者证书，封禁了这些应用。不过在回答议员的问题时，苹果表示，该公司不清楚有多少设备安装了Facebook的违规应用。

苹果联邦事务总监蒂莫西·鲍德利（Timothy Powderly）表示：“我们知道Facebook Research应用的配置文件是在2017年4月19日创建的，但这并不一定就是Facebook向终端用户分发配置文件的日期。”

Facebook表示，这款应用可以回溯至2016年。

美国媒体还获得了苹果和谷歌3月初致议员的邮件。邮件显示，这些“研究”应用依赖于自愿参与者从App Store之外的下载，需要用到苹果的开发者证书来安装。随后，应用将会安装根网络证书，允许应用从设备中收集所有数据，包括网页浏览历史、加密消息和应用活动，可能还包括来自好友的数据，用于竞争性分析。