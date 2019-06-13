硅谷公司开发出500美元以下激光雷达

北京时间6月13日消息，硅谷创业公司Luminar开发出了一种新式500美元以下激光雷达感应套件。如果有更多汽车制造商采用这种感应套件，那么首批面向消费者的高度自动化汽车有望最快在2022年上市。

激光雷达的昂贵成本是阻碍自动驾驶汽车广泛普及的主要障碍之一，不管是福特汽车、通用汽车等制造商正在发展的商业化送货和自动驾驶出租车车队，还是面向消费者的乘用车。目前个别传感器的售价最低大约6000美元，最高超过10万美元。

Luminar创始人兼CEO奥斯汀·拉塞尔(Austin Russell)表示，公司已经开发出了一种整合了硬件和软件的低价激光雷达平台，目前正在接受多家汽车制造商的测试。

Luminar最新“虹膜”(Iris)系统分为两个版本：一个是无需用手操控的“高速公路自主驾驶”版本；另一个版本更便宜，能够实现部分自动化功能，例如自动紧急转向和刹车。拉塞尔称，第一个版本的产量更高，售价低于1000美元，第二个版本则对接汽车制造商的高级辅助驾驶系统(ADAS)，预计售价低于500美元。

考虑到自动驾驶系统的高昂成本和复杂度，汽车制造商和供应商现在越来越怀疑全自动驾驶系统的普及速度。与此同时，他们已开始专注于部署更多的ADAS功能。ADAS与全自动驾驶系统共用部分零部件，但是成本要低得多，而且能够创造出厂商亟需的收入来支付全自动驾驶系统的开发成本。

激光雷达创业公司AEye营销副总裁史蒂夫·拉姆布莱特(Steve Lambright)表示，和全自动驾驶系统相比，制造商能够更容易在激光雷达驱动的ADAS系统上创收，部署也更容易。AEye同时为全自动驾驶系统和ADAS开发零部件。

与此同时，从近期的投资和收购交易来看，激光雷达行业一场预测已久的洗牌尚未出现，即便是行业尚未拥抱一项单一激光雷达技术。

以色列创业公司Innoviz刚刚完成了C轮融资，总计融资2.52亿美元，超过了其他任意对手，投资者包括软银亚洲风险投资公司(SoftBank Ventures Asia)和几家大型中国投资者。

激光雷达行业新涌现出了一家名为Sense Photonics的公司，它在本周完成了A轮融资，筹集了逾4300万美元资金，投资者包括三星风投、Shell Ventures等企业投资者。

硅谷自动驾驶创业公司Aurora获得了亚马逊和现代汽车的投资，它在近期收购了位于蒙大拿的激光雷达创业公司Blackmore。和OURS Technology、SiLC Technologies

公司一样，Blackmore正在开发一种更为昂贵的激光雷达技术FMCW。SiLC CEO梅赫蒂·阿斯加里(Mehdi Asghari)表示，FMCW使用的零部件成本更高，但是设备功耗低，可以做得更为紧凑，最终会被用于汽车头灯、后视镜以及身体中。