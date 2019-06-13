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沃尔玛电商重点转回官网：Jet遭边缘化，相关高管辞职

2019-6-13 9:25:15来源：新浪科技作者：鼎宏责编：嗜橙/实习评论：

据路透社报道，沃尔玛周三宣布对其2016年斥资33亿美元收购的创业公司Jet.com进行彻底改革，后者未能实现这家全球最大零售商在电子商务领域的野心。沃尔玛表示，它将把Jet.com的零售、技术、营销、分析和产品团队与自己的在线业务整合在一起。现任Jet.com总裁西蒙·贝尔沙姆（Simon Belsham）将于8月初离职。

根据对多名业内人士的采访，沃尔玛的举措降低了Jet.com在其整个美国电子商务业务中的范围和重要性，该业务负责与亚马逊竞争。沃尔玛加大了对消费者服务的重视力度，例如当日送达和“线上订货，线下取货”等，专注于通过这些送货方式提供食品和杂货销售。知情人士补充说，作为一个销售类似产品的平台，Jet已经被边缘化。

Jet的改革又一次表明，沃尔玛试图解决其不同的网站和交付方式来接触购物者的发展方式。今年早些时候，该公司终止了与谷歌支持的Deliv的交付合作关系。去年还有报道称其试图利用自己的员工来配送产品。

多家与沃尔玛和Jet存在业务往来的大中型消费品公司表示，他们开始注意到沃尔玛高管减少了针对Jet的采购。他们说，沃尔玛的Jet部门订单规模的减少始于3月，当时许多供应商开始与沃尔玛讨论2019财年的业务重点。2016年，Jet预计营收为10亿美元。根据咨询公司Kantar的最新估计，该公司的销售额在2019年缩减至6.89亿美元。

他们表示，沃尔玛已经降低了该业务的优先级，通过其同名网站更加专注于增加销售，并通过Moosejaw、Modcloth、Bonobos、Eloquii、Hayneedle以及过去几年收购的其他小品牌提供更多种类的时装和配饰，以吸引年轻一代。

沃尔玛此前表示，预计其在线业务（包括Jet.com）的亏损将在今年增加，但并未提供额外的细节。在最近一个季度，沃尔玛的在线销售额增长了37%。沃尔玛于2016年聘请Jet.com创始人马克·洛尔（Marc Lore）来负责美国电子商务业务，他目前仍然领导该业务。

今后，负责监管沃尔玛食品、消耗品、健康和保健类别的基兰·沙纳汉（Kieran Shanahan）将在现有职责的基础上，负责Jet.com的战略和管理。

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关键词：沃尔玛

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