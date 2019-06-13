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韦乐平：广电很可能会联合其它运营商联合建网

2019-6-13 9:25:19来源：TechWeb作者：御风责编：孤城评论：

昨日，2019中国光网络研讨会及中国FTTH论坛如期举行，会上，工信部通信科技委常务副主任、中国电信集团公司科技委主任、中国光网络研讨会大会主席韦乐平发表了题为《5G时代的光通信发展趋势与机遇》的主题演讲。

韦乐平表示，当前，5G发展进入商用关键期。在标准方面，3GPP已经完成完整版5G(R16)，主要面向增强的移动宽带(eMBB)和高可靠低时延(uRLLC)。

在商用进展方面，截至2019年5月底，已经有韩国、美国、芬兰、英国等国家12个运营商开始商用。预计全球2022年进入5G规模商用阶段。

此前， 工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通和中国广电发放5G商用牌照。相较于其它三大运营商，广电的出现引发行业热议。

在韦乐平看来，中国广电在技术、资金、人才、市场基因等环节相对薄弱，未来单独建网的可能性不大，很可能会联合电信运营商联合建网。

在谈到5G时代的机遇时，韦乐平指出，5G时代小基站领域将迎来巨大变化，5G小基站数量预计中国市场应该有数千万量级。

他表示：“按上行边缘速率3Mbps考虑，3.5GHz上行比1.8GHz差9dB。按3.5G独立组网，所需室外宏站至少是4G的2倍，室内覆盖若靠小基站，需数千万个，可见5G仍需大量光纤连接各种基站，至少几亿芯公里。”

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关键词：广电5G运营商

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