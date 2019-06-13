美国评10大宠物友好公司：亚马逊名列第一

北京时间13日消息，科技公司一向以利用舒适的工作环境来吸引“千禧一代”人才而闻名，他们的“带宠物上班”政策正在其他行业流行开来。

据美国最大求职网站Glassdoor的说法，带宠物上班不仅为主人提供了压力缓解和工作/生活平衡，而且可以促进整个办公室的合作，员工健康，以及留用和招聘。

美国宠物护理服务在线平台Rover近日发布了美国10大宠物友好公司榜单，电商巨头亚马逊(1855.32, -8.38, -0.45%)位居榜首。

以下为美国10大宠物友好公司：

1.亚马逊

在亚马逊位于西雅图的总部，每天有多达6000只狗狗陪伴主人上班，公司还专门在园区内建了狗公园。每年的万圣节，该公司都会为狗狗们举办一次“Barktoberfest”活动。每个工作日，这些狗狗员工都会向自己的老板、亚马逊的“Woof Pack”经理Lara Hirschfield汇报。

2.Procore Technologies，总部位于加州Carpinteria的一家建筑工程管理软件公司，有专门的频道每天播放狗狗们的照片，让员工保持愉悦的心情。

3.Trupanion，总部位于西雅图的宠物保险服务提供商，为员工们的狗狗提供免费保险，还有专门人员负责为他们遛狗。

4.Petsmart，美国最大宠物用品连锁店，不仅允许员工带狗狗上班，还有指定的区域让他们和主人一起玩，并提供部分宠物保险。

5.短租平台Airbnb，Airbnb的狗狗有自己的“员工”徽章，每天扫描，它们的资料还被保存在公司内部数据库里。

6.雀巢普瑞纳宠物护理公司（Nestle Purina Petcare），该公司保持着在世界最多狗狗同时静坐的纪录。园区内设有狗狗公园，员工每收养一只宠物可以获得250美元津贴。

7.Petco Animal Supplies，这家宠物零售商允许狗狗以及员工饲养的所有其它宠物来办公室，并为收养宠物的员工提供产品折扣。

8.Zogics。这家健身器材批发商为员工提供带薪“陪伴宠物假”（pawternity）。

9.Ceros。这家软件公司每年都制作“Ceros的狗狗”日历，并提供部分宠物保险。

10. 优步（Uber），这家打车软件巨头允许新的狗主人在将宠物带到办公室之前在家中训练，在办公室里还设有狗狗床，允许狗狗们在那里休息。