联想发布P53移动工作站：15.6英寸OLED屏，最高128GB内存

IT之家6月13日消息 根据外媒的报道，联想推出了全球性能最高的15.6英寸移动工作站——ThinkPad P53，这款产品搭载了英特尔的八核Core i9或Xeon处理器，支持128 GB的RAM以及英伟达的Quadro RTX 5000显卡。

配置方面，联想ThinkPad P53搭载的第9代酷睿处理器，配备15.6英寸全高清IPS LCD或超高清OLED显示屏，支持Dolby Vision HDR和触控。移动工作站可配备独立GPU（最高可达Quadro RTX 5000），四个 SO-DIMM（最高128 GB DDR4）和多个M.2 SSD（最高6 TB存储），支持英特尔的Optane Memory M10缓存SSD。

ThinkPad P53工作站厚28毫米，重2.45千克。作为一个工作站，ThinkPad P53拥有多个ISV认证，适用于ArcGIS，AutoCAD，CATIA，Creo，Inventor，Microstation，NX，PDMS，Revit，Solid Edge，SolidWorks，Vectorworks，Petrel，Decision Space，3dsMax和Maya。

联想的ThinkPad P53将于7月上市，起价为1,799美元（12400元）。