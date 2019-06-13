小米吃到饱套餐升级：14.9元含3GB流量

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IT之家6月13日消息 小米移动官方微博宣布联通吃到饱套餐全面升级，其中14.9元经济套餐包含3GB国内流量，29元超值套餐包含10GB国内流量。
套餐超出方面，14.9元经济套餐套外流量是0.5元/100M/天，29元超值套餐套外流量是1元/500M/天，套外国内语音是0.1元/分钟，国内短彩信是0.1元/条。二款套餐均赠送来电显示，国内接听免费。
据官方介绍，小米移动电话卡已开通超过20个城市的号码段，不限归属地购买，全国发货，同时提供人性化的号码选择功能。
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