外媒分析：为何说苹果一定没造车

据国外媒体报道，苹果公司怎么可能不去打造无人驾驶电动汽车呢？它有令人瞠目结舌的现金储备，对于做产品也有极大的耐心，而且凭借以iPhone为中心的产品组合积累了大量的潜在客户。苹果的用户会喜欢拥有像iPhone那样的设计精美的汽车。当然，造车说起来容易做起来难。

正如人们所注意到的那样，所谓的苹果汽车虽然传闻四起，但关于它到目前为止还没有什么确切的信息。

用谷歌搜索“Apple Car”（苹果汽车），竟然产生高达25.5亿条链接，相关内容如此之多，两家科技媒体9to5Mac和MacRumors甚至就“我们目前所知道的”苹果汽车进行了简单的盘点。

如果苹果的无人驾驶电动汽车真的存在，那么我们不能忽略的是，这个梦想会是由苹果首席设计师乔尼·伊夫（Jony Ive）领先的团队设计的。该产品相比会拥有用简洁的现代用户界面，会在苹果商店出售，会由苹果官方许可的汽车维修店提供服务（(刹车片和刹车制动液、轮胎、灯等等)）。所有的这些都会得到一家财力雄厚的公司的支持，这家公司还向来以打造卓越的产品而著称。

然而，梦想很丰满，现实却很骨感。汽车的无人驾驶之路仍然长路漫漫：头脑清醒的人认为完全的“5级”自动化驾驶——从任意的A点行驶到B点，在任何天气下都不需要人为干预——还需要几十年。与其他任何一款电动汽车一样，苹果汽车会提供多种辅助驾驶服务，但实现完全无人驾驶的路径尚不明晰，尤其是考虑到与Waymo和特斯拉相比，该公司的进展可能还相对较小。Waymo和特斯拉已经拥有数百万英里的试驾里程，也已从现实世界积攒了海量的数据。

我们也许应该停止讨论苹果汽车这个话题。又或者，更确切地说，我们一开始就不该讨论这个。要知道，苹果的毛利率一直稳定在38%-39%之间；这是通用汽车(19%)、福特(15%)和克莱斯勒(14%)利润率等汽车巨头们的两倍。梅塞德斯和大众集团也好不到哪里去。苹果有什么理由加入这样一个低利润行业呢？再来看看产品本身：一辆汽车的实际规格(数十英尺)和价格(数万美元)都远远超出了苹果的体验范畴。

让我们抛开幻想，来看看除了“特斯拉做对了”(Tesla done right)这台神奇的机器，苹果还能在汽车领域做些什么。

苹果或许没有做汽车硬件，而是专注于做软件。也许不是针对整辆车的软件，而是一个具有指令、导航、监控和娱乐功能的系统，相当于扩展功能后的第四代CarPlay系统。

不过，我们已经看到了CarPlay在试图运行于一系列由出价最低的开发商构建的所谓的娱乐系统时所遇到的种种麻烦。试图花更多的功夫和资源来制造一个更复杂的系统，使之兼容用大量的车型，绝非明智的选择。那样太费功夫了——为什么要那么做呢？为了获得许可收入？那可不是苹果的业务基因。

或许苹果正在开发针对汽车的服务。毕竟，在过去三年里，苹果的服务一直是一个快速增长的收益引擎。

苹果不会为“少数设备”创建服务(或应用程序)，然后试图将其推广到更广泛的人群。举例来说，苹果是让iPhone应用扩展到Apple Watch智能手表，而不是让Apple Watch应用扩展到iPhone。苹果的策略是，将数亿部运行于iPhone的服务推广到规模小得多但仍有价值的Mac用户群。因此，它打造汽车专用服务的可能性很小。

那苹果是在做汽车硬件？苹果不会对开发诸如360?摄像头的零件设备感兴趣，那打造更好的通讯枢纽，让司机和乘客共享宽带连接呢？越来越多的汽车制造商提供共享的手机网络连接服务——在购买时付费，然后再付月费。

当然，苹果可以制造出更好的设备，而且不用通过向乘客提供网络服务赚钱。在亚马逊收购Boost Mobile之后，苹果或许可以寻求与亚马逊达成运营商协议。

苹果做车载网络中枢在技术上并不荒谬。然而，苹果会压缩该汽车行业衍生产品本已微薄的利润率。例如，奥迪的Audi connect?(车内Wi-Fi，带有互联网广播、停车信息、Twitter等功能)六个月收费199美元(18个月收费499美元)。奥迪似乎在重新组合该产品，同时在转售其他地方可用的互联网内容)。这点收入恐怕不足以打动苹果。

最后，苹果是为了得到数据吗？据称，苹果公司已经部署了一支布满传感器的车队。这显然是针对地图街道和道路，旨在改善该公司的地图应用程序，而不是为开发自动驾驶汽车铺平道路。该举可帮助苹果的地图应用继续保持竞争力，但并不能证实有关苹果汽车的传言。

综上，我们可得出两个结论：

第一，苹果什么都没有开发，没有苹果汽车，没有硬件，没有软件。2014年启动的无人驾驶汽车项目“泰坦”(Titan)于今年早些时候被解散。早先有传言称，奥地利制造承包商麦格纳·斯太尔(Magna Steyr)将制造苹果汽车，但这一传言早已销声匿迹。显然，苹果高管已经决定不涉足电动汽车业务。那改进自家地图服务呢？那当然有做，但是他们没有做电动汽车。

又或者，苹果一定有在打造什么东西。苹果花了不少的资金去雇佣和解雇汽车团队，以及租用各种巨大的设备——位于桑尼维尔的一个研究实验室，以及位于亚利桑那州的一个测试轨道。该公司已经申请了许多(可能)与汽车相关的专利，包括一项“自主导航系统”的专利。如果不是在做自动驾驶汽车，那他们是在做什么呢？

是在做研究？苹果进行硬件和软件实验，以跟上行业的前进步伐。在这些实验中，他们有时会申请防御性专利。这比依赖其他公司发布或泄露的报告要好。作为研究的一部分，该公司甚至可以在其封闭的园区内运行一架实验性的自动驾驶穿梭班车。从谣传的试验地点可以看出端倪，但是小规模的实验并不能做出产品。