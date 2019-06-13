报告：2018年应用内消费74%来自游戏

北京时间6月13日上午消息，据美国科技媒体VentureBeat报道，移动应用市场研究机构App Annie发现，智能手机已经成为了人们手中主要的便携游戏机，在该机构发布的最新报告中，他们对2018年度全世界移动应用市场进行了分析。数据显示，在2018年中，游戏下载量在应用总下载量中占比33%，人们在游戏中花费占应用总消费量的74%。

2018年中，苹果的App Store和谷歌的Google Play两大应用商店一共上架了超过270万个游戏应用。这个数字还未包括其它应用商店内上架的游戏。

今年早些时候，另一个市场分析机构Newzoo曾预测，在2019年中，全世界将会有24亿人成为手机游戏玩家，手游市场的规模将会达到700亿美元，而App Annie的最新报告也验证了Newzoo此前的预测。App Annie发现，用户在应用中花的所有钱中，有74%来自游戏应用，其中95%来自应用内付费，剩下的5%来自预付费游戏，也就是在下载时就需要进行付费的游戏。可以说，游戏正在主宰着移动应用经济。

以下是这份报告中的一些关键数据：

用户参与和行为

-在应用总消耗时间中，游戏占10%。

-在过去两年中，人们在应用上花费的总时间提升了50%。

-用户游戏花费时间有所提升，一部分原因是老玩家每天玩游戏的时间相比以往有了提升。

-还有一部分愿意，是游戏玩家的基数有所增长，尤其是在一些刚刚接触智能手机不久的欠发达地区内。

- 2018年，在全球用户应用总消耗时间中，社交和沟通应用占了50%，排在之后的分别是视频播放与编辑应用（15%）以及占比10%的游戏应用。

-在美国市场上，平均每部智能手机上都装了8款游戏。

下载与消费

在移动应用领域，“应用发现”，也就是如何让用户看到你的应用，是开发者所遇到的最大的问题。App Annie的数据发现，2018年中苹果和谷歌的应用商店内一共上架了超过270万款游戏，如何在如此之多的游戏中脱颖而出，是游戏开发者最需要考虑的事情。

- 2018年中谷歌Google Play一共上架了超过160万款游戏。

- 2018年中苹果App Store一共上架了超过110万款游戏。

-在下载量方面，Google Play占据领先地位；然而在消费方面，App Store有着较大的领先幅度，全球消费总量中，有64%来自App Store。

App Annie还发现，人们在竞速游戏中进行付费的意愿更高，相比其它类型的游戏，玩家在竞速游戏中的消费高出7.9倍。探险类游戏的增长也同样客观，人们在这类游戏中的消费比其它类型游戏高5倍。2015年，人们在游戏方面的消费总量同比提升了15%。

人们在手机游戏上的消费量，是PC、游戏主机和手持游戏机上消费量加在一起的1.2倍。由此可见，手机已经成为了人们主要的游戏设备。