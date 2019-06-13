“贪玩蓝月”公司实控人王悦被捕，曾是中国最年轻富豪

IT之家6月13日消息 据21世纪经济报道，6月12日晚间，恺英网络公司发布公告称，公司于近日收到王悦先生的《通知函》，王悦先生因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院批准，已被上海市公安局正式逮捕。

此前的5月6日，恺英网络公告称，公司控股股东、实际控制人王悦因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留。该公告称，王悦直接持有恺英网络股票4.6亿股，占比21.44%，而且几乎质押了其所持的股份。该公告还称，王悦已不再担任公司任何职务，王悦先生被批准逮捕事项未对公司正常运营产生影响，公司运行情况平稳，公司管理层将加强公司管理，确保公司经营的持续稳定运行。

据悉，目前恺英网络主要以游戏业务为主，开发并运营了《摩天大楼》《蜀山传奇》《全民奇迹MU》《王者传奇》《敢达争锋对决》《战舰世界闪击战》《蓝月传奇》等多款游戏，其中《蓝月传奇》游戏曾一口气请了古天乐、张家辉、陈小春、刘烨四个代言人，名曰“四大天王”。今年一季度，恺英网络营业收入为6.7亿元，同比增加6.73%，归属于上市公司股东的净利润为8839.2万元，同比减少64.15%。

据悉，2016年3月，王悦以70亿元的身家，与滴滴创始人程维一同入选“2016胡润全球富豪榜”，成中国最年轻富豪。