日本显示器公司JDI宣布征集1200人自愿退休，社长将引咎辞职

6月13日消息，据国外媒体报道，由于长年亏损，苹果供应商日本显示器公司（JDI）日前宣布，此前计划的自愿提前退休（voluntary early retirement）征集人数将增加至1200人，较5月公布的数字多了200人。社长月崎义幸将于9月30日引咎辞职。

▲JDI公告截图

提前退休的规模相当于日本国内员工总数的约四分之一。募集时间为7月29日至8月27日，最晚到9月底让其退休。

此外，JDI还决定白山工厂（石川县白山市）7至9月停工，，并定下9月关闭茂原工厂（千叶县茂原市）部分生产线。

本月初，外媒就曾报道，JDI考虑让制造智能手机液晶面板的白山工厂（石川县白山市）停工数月，因为主要客户苹果公司的需求低迷，导致开工率恶化，此举旨在削减固定费用。

JDI计划从中国大陆和台湾的企业联盟接受800亿日元（约合人民币50亿元）援助。两岸联盟已向JDI通知，到6月14日为止会作出决定。

JDI上月发布的2018财年（截至2019年3月31日）合并财报显示，最终损益为亏损1094亿日元（约合人民币68.5亿元），连续5年亏损。

智能手机厂商转向使用有机发光二极体(OLED)面板，以及大陆LCD面板厂商产能增加等等原因，使得JDI面临严峻的经营环境。JDI因为转往OLED面板的步伐较慢，错失了许多苹果订单。

JDI希望获得外部投资，并计划把获得的资金投入日本国内工厂，扩大OLED（有机发光二极体）面板产能。JDI是一家整合索尼、东芝与日立的中小型显示器部门而成的显示器制造商。