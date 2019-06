E3 2019游戏展回望：那些缺席的高期待值游戏

放出承诺,展会事前小道消息造势是一回事,然而实际出来兑现承诺又是另一回事,更不要说游戏是否能按时发售这一玩家最关心也最喜欢调侃的问题了,从发售跳票,到现在干脆咕掉展会的播片环节,E3 2019上,自然也有一批人们期待的作品没有如期出现。

《银河战士Prime 4》

作为任天堂平台的一款标志性IP,银河战士的最新作在2017年的E3上宣布存在,但随后的研发过程可能遇到问题,在今年年初时,开发工作被“重启”并移交给该系列的传统开发工作室Retro Studios。今年它并未出现在老任的直面会播片环节,主要还是因为“开发进度并未达到我们对该系列续作的要求”。

《Skull & Bones》

阿育的这个海盗主题开放世界游戏在E3 2019开展前我们还觉得会很大概率露个面,但最后它还是鸽了——从去年E3宣布延期到今年,到上个月说跳票到明年,搞不好这个游戏最后会变成次世代主机的首批登陆作品。

《Starfield》

由于杯赛的Todd在开展前两天突然给观众打预防针,所以这个新坑虽然有期待值,但可能不太算咕吧……

《上古卷轴6》

同上。

《超越善恶2》

这个游戏的初代在当时名利双收,现在隔这么久才出续作,玩家期待值被自然拔高,但因为去年的工资事件可能影响了进度,阿育表示开发工作室仍然着眼于达成游戏制作过程中的核心里程碑,《超越善恶2》不会参展E3 2019。

《猎天使魔女3》

讲真,贝姐3除了2017年时那个只带了数字3和Logo的小短片之外,到今天为止我们就还没有看到过其他有关游戏内容的透露。以平台方任天堂要求直面会发布时已经十拿九稳的作风来看,这个作品看起来至少还要再等一年。

《巴比伦陨落》

又一个白金工作室去年挖的坑今年没有填土,他们是不是项目太多加班加到忙不过来了?

《战争机器战术版》

微软发布会我们看到了战争机器5,看到了战争机器的手游,但就是没有发现去年公布的这个回合制策略作品的身影。可能微软觉得今年战争机器IP的内容已经足够,暂时还不需要用它来撑场面。

如果真的要去严格地计算这类缺席的游戏,把索尼算在里面的话你还会找出一大堆例子如《The Last of US 2》、《对马岛之魂》,如果《死亡搁浅》早些时候不出个超长的宣传片的话它也要出现在这个名单上,索尼24年来头一回毫无存在感,这本身也算一个史诗级的旷课吧?