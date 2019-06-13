荣耀20 PRO京东预约量破12万人：618正式开售

IT之家6月13日消息 5月31日，荣耀在上海的新品发布会上正式推出了荣耀20系列，包括荣耀20和荣耀20 PRO两款手机。

荣耀20已于6月1日正式开售，全平台销售额5秒破亿，取得了不俗的成绩，而荣耀20 PRO将于618零点正式首销，截稿之前，单在京东平台，该机就拥有超过12万+的预约量。

作为荣耀“二级火箭”战略下的首款“极具竞争力”的产品系列，荣耀20系列手机一经发布便备受消费者关注。荣耀20 PRO最大的亮点就是其强大的拍照能力，荣耀20 PRO手机采用了全焦段AI四摄。四颗摄像头分别为4800万像素主摄、800万像素的长焦镜头、1600万像素的超广角镜头和200万像素的微距镜头。

在配置方面，荣耀20系列搭载麒麟980处理器，支持GPU Turbo 3.0，虚拟9.1环绕声，内置全新EROFS文件系统，荣耀20 Pro内置4000mAh电池，拥有8+128GB、8+256GB两个版本，售价分别为3199元和3499元。

荣耀20系列还同步推出了五大全球领先的自研新技术，包括首发搭载通过4G和Wi-Fi信号双路网络同时下载（Link Turbo）、应用操作流畅度提升60%的方舟编译器、超级蓝牙技术、超级NFC、智慧生命体YOYO。