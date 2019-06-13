今日14点开抢，魅蓝EP52蓝牙运动耳机618新低

魅族（MEIZU）魅蓝EP52蓝牙运动耳机，EP52上市售价299元，618大促仅低至199元，本次探底159元。

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EP52是蓝牙运动耳机EP51的后续型号，也是EP52 lite的升级版。升级过后的EP52有了更好的佩戴体验。全新的流线记忆型设计与食品级硅胶材质优化了EP51在佩戴适应性的问题。耳机也，或重于泰山，或轻于鸿毛。相对与EP51“一元硬币”的重量，官方声称EP52的单边耳机重量仅有3克，一般单边耳机的重量为5g-7g，那么EP52在运动时会舒适“7g-3g=3g”，四舍五入等于没舒服。

在硬件配置上，生物纤维振膜+Free-Edge膜片的设计使得小尺寸单元也能有更大的振动面积，声音的层次和细节更清晰，低频更强劲，声音整体的信息量会相比EP51有一个提升。

设计上更人性化，EP52搭载了霍尔控制功能，轻轻一合就能暂停音乐播放及挂断电话，5分钟后自动关机。130mAh的电池容量让续航时间高达8小时。IPX 5级防水，大汗淋漓时也无需担心音乐体验。

Ps：现在还不支持智能操控的蓝牙耳机都是“耍流氓”。

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